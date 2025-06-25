Трамп проведет личную встречу с Зеленским на саммите НАТО – Politico

Президент Дональд Трамп, вероятно, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, который проходит в Гааге (Нидерланды). Встреча лидеров может состоятся в среду, 25 июня.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Белого дома, пожелавший остаться неназванным. Отмечается, что встреча Трампа и Зеленского состоится на фоне того, что внимание к войне России против Украины отошло на второй план из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

СМИ пишет, что накануне саммита не было ясно, примет ли участие Зеленский из-за опасений, что визит не будет стоить его времени без гарантии личного общения с Трампом. Ранее Зеленский вылетел в Канаду на встречу мировых лидеров G7 в надежде на встречу с президентом США, но Трамп покинул саммит раньше времени.

Утром во вторник, 24 июня, на борту Air Force One по пути в Гаагу Трамп сказал, что он "вероятно" встретится с Зеленским, хотя не подтвердил это.

В последний раз президенты США и Украины встречались в апреле в соборе Святого Петра в Ватикане во время похорон Папы Франциска. Это была их первая личная встреча после бурного февральского обмена мнениями в Овальном кабинете.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прибыл в Нидерланды на саммит НАТО, где встретился с 32 лидерами альянса по вопросам безопасности и посетил ужин, организованный голландским королем. Он уже принял участие в совместном фото лидеров стран, приглашенных на саммит, там присутствовал и Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Это первый саммит Альянса для президента США Дональда Трампа с 2019 года.

– Владимир Зеленский заявлял, что в рамках этого мероприятия планирует встретиться с Дональдом Трампом.

– Генеральный секретарь альянса Марк Рютте анонсировал, что в итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге будут четко зафиксированы "важные формулировки в поддержку Украины". Однако проведение Совета Украина – НАТО не планируется.

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