Совместные оборонные проекты и санкции против РФ: Зеленский в Лондоне встретился с королем Чарльзом и премьером Стармером. Фото

В понедельник, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне провел несколько встреч. В частности, с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политики обсудили совместные оборонные проекты и санкции против РФ.

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Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Также Владимир Зеленский рассказал, что он имел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.

"Спасибо его Величеству, королевской семье и всем британцам за поддержку нашего народа. Это очень ценно для Украины", - написал президент после общения.

Далее Владимир Зеленский встретился с Киром Стармером. Он поблагодарил его за поддержку и солидарность Великобритании с Украиной и помощь в защите жизни.

Президент подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству тысячи жизней украинцев спасены от российских ударов.

"Сегодня именно в этом главная цель. Сохранить как можно больше жизней. Остановить российский террор. Заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны. Абсолютно четкие задачи", - добавил президент.

В частности:

- Первое. Максимум политической и дипломатической координации;

- Второе. Развитие наших совместных оборонных проектов и производства оружия. Увеличиваем инвестиции в производство и готовим дальнейшее развитие оборонного взаимодействия;

- Третье. Санкции против России за войну, которые будут реально делать невозможным масштабирование российского производства оружия. В частности, мы передадим нашим партнерам перечень российских предприятий, которые привлечены к производству "Орешника" и других средств террора.

"Все компании и физические лица, которые вовлечены в этом, должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира. Сейчас большинство из них не под санкциями. Мы это исправим. Взаимодействие с российскими производителями оружия - это преступление против мира. Именно так и стоит это трактовать. Спасибо всем, кто помогает снижать российский оборонный потенциал", – резюмировал начало встречи со Стармером президент.

Впоследствии президент также встретился со спикерами Палаты общин и Палаты лордов парламента Великобритании – Линдси Гойлом и Джоном Макфолом. Он поблагодарил их за крепкую и последовательную поддержку Украины.

"Будем раскрывать потенциал нашей дружбы и партнерства дальше. Обсудили совместную дипломатическую работу, роль парламента в принятии важных политических решений, трансатлантическое единство и давление на Россию через ограничительные меры ради мира", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что все видят, какие процессы происходят в мире и какие угрозы они представляют.

"Спасибо за заверения в дальнейшей помощи. Благодарен народу, парламенту и правительству Великобритании за непоколебимую поддержку. И за то, что действительно тысячи украинцев чувствуют себя здесь как дома", – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что во время визита в Лондон Владимир Зеленский, в частности, встретится со спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.

В ходе визита он также пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров. В Офисе президента отметили, что основная цель визита - углубление оборонного сотрудничества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли лично в Гаагу (Нидерланды) на саммит НАТО. Но там заранее запланированы важные встречи, не исключены переговоры на уровне лидеров Коалиции желающих, а также разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский отреагировал на очередной массированный удар российских оккупантов по Украине. Глава государства заявил, что путинские войска атаковали дронами и ракетами гражданскую инфраструктуру Киева и других городов и общин. В ходе этой атаки россияне в очередной раз применили баллистические ракеты из КНДР.

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