Трамп не исключил встречи с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп не исключил встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это может произойти на полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды).

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24 июня на борту Air Force One, комментируя такую возможность, республиканец сказал: "Я, вероятно, встречусь с Зеленским на саммите НАТО". Как передает Le Monde, он добавил: "Я скажу ему: "Как дела?" Он в сложной ситуации; он вообще не должен был там находиться".

В 16:15 в собственной соцсети Truth Social американский президент написал, что уже направляется на мероприятие, "где, в худшем случае, это будет гораздо более спокойный период, чем тот, который я только что пережил с Израилем и Ираном".

"С нетерпением жду встречи со всеми моими очень хорошими европейскими друзьями и другими. Надеюсь, многое будет достигнуто!" – поделился он ожиданиями.

Во время общения с журналистами на борту президентского самолета Трамп не ответил, будет ли он против формулировок об "агрессии РФ" в итоговой декларации саммита.

"Мне нужно будет на это взглянуть, но я бы хотел увидеть соглашение с Россией. Как вы знаете, Владимир [Путин] позвонил мне, он сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что мы собираемся заключить сделку с Россией", – заявил Трамп вместо четкого ответа.

Напомним, предыдущая встреча лидеров государств должна была состояться на прошлой неделе – на саммите G7 в Канаде. Но тогда Трамп досрочно покинул мероприятие, объяснив это обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 24 июня в Гааге стартовал саммит Североатлантического альянса. Он продолжится и 25-го числа.

– Владимир Зеленский заявлял, что в рамках этого мероприятия планирует встретиться с Дональдом Трампом.

– Генеральный секретарь альянса Марк Рютте анонсировал, что в итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге будут четко зафиксированы "важные формулировки в поддержку Украины". Однако проведение Совета Украина – НАТО не планируется.

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