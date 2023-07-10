'Только позволят обстоятельства': глава Мюнхенской конференции высказался о перспективах вступления Украины в НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что на саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она "принадлежит к евроатлантической семье". Но пригласить нашу страну к вступлению в Альянс, по его словам, можно будет как только позволят обстоятельства.

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Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. Хойсген объяснил, что вступление Украины в НАТО остается невозможным, пока продолжается текущая фаза войны, поскольку это означало бы прямое втягивание Альянса в войну.

При этом он считает, что союзники в Вильнюсе должны послать сигнал, "что Украина является частью семьи НАТО".

"Украина должна стать и членом НАТО, как только это позволят обстоятельства", – сказал глава Мюнхенской конференции.

Кроме того, по мнению Хойсгена, Киеву следует предоставить все необходимые военные средства для самообороны, "иначе Украина прекратит свое существование".

Говоря о потенциальных мирных переговорах, Хойсген отверг идеи о каких-то "гарантиях безопасности" для РФ.

"Россия нарушила все договоры, которые заключала. Было бы просто насмешкой давать Путину какие-то гарантии безопасности", – отметил он.

По мнению Хойсгена, о каком-то возвращении Путина на передовые позиции в международной политике не может быть речи даже после мирных переговоров с Украиной.

"Совершенно невозможно, чтобы Владимир Путин снова мог действовать на равных с США или Китаем. Он изгой международной политики, его авторитет полностью пропал", – резюмировал он.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет ехать на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, "ради развлечения". Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, пока она не станет членом блока.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден будет ожидать личной встречи с Зеленским на саммите.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение саммита "не разочарует украинцев".

В Офисе президента Украины исключили возможность личного визита Зеленского на саммит НАТО, если лидеры стран Альянса проявят "дефицит мужества".

В МИД Украины заявили, что предоставление Украине приглашения в НАТО уже на этом этапе отвечает интересам стран-союзников. Киев проводит реформы, несмотря на полномасштабную войну. Однако одна реформа в мире остается незавершенной – отношение Запада к роли РФ в архитектуре евроатлантической безопасности.

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