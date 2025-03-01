США все еще хотят закончить войну в Украине и не намерены избавляться от Зеленского – СМИ

Несмотря на споры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, США не намерены отказываться от поддержки Украины или искать нового лидера для страны. Трамп все еще хочет закончить войну.

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Об этом пишут Bloomberg и CBS News. Один из советников администрации Трампа подчеркнул, что после огромных усилий, предпринятых на попытки договориться о прекращении войны, США не отступят от этой цели.

Поэтому, хотя США могут усилить давление на Киев, речь не идет о смене президента. Однако советник предупредил, что такое давление может быть сопровождено проверкой оказанной Украине помощи, но это не помешает предстоящим переговорам.

"Могут быть последствия, например проверка помощи США, предоставленной Украине. Я думаю, что вы сможете увидеть некоторые подобные действия, но ни одно из них не обязательно будет препятствовать каким-либо предстоящим переговорам", – сказала Виктория Коутс, вице-президент консервативной Heritage Foundation.

В целом, хотя некоторые союзники президента призвали Зеленского уйти в отставку или изменить свой подход, сам Трамп не ставит под сомнение его роль как лидера Украины. По словам чиновников, не было никаких обсуждений, кто может быть лучшим лидером для Украины, чем ее нынешний президент.

Напомним, накануне, 28 февраля, Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также что "он может вернуться, когда будет готов к миру". В то же время украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять, и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

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