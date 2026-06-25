– Господин президент, вы любите победителей. Как вы считаете, Зеленский сейчас побеждает?

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– Он справляется довольно хорошо – как ни крути. По крайней мере, не сдаёт позиций. Несмотря на большие потери с обеих сторон, он справляется хорошо. Надо отдать ему должное – он смел. У него отличное вооружение. Но у него также есть замечательные люди, у него есть бойцы.

В последние несколько недель от Трампа и его чиновников в адрес Украины звучит немало лестных слов. Марко Рубио назвал украинскую армию самой сильной в Европе, а удары вглубь территории России – очень эффективными. Министр обороны Пит Хегсет в необычном для себя тоне отметил стойкость украинской армии на поле боя. Трамп охарактеризовал свой разговор с Зеленским в ходе саммита G7 как "очень, очень хороший", и вот теперь – новый комментарий в Овальном кабинете о смелости и хорошей работе.

На днях в комментарии для Foreign Policy я упомянул, что на протяжении десятилетий Кремль очень успешно укреплял на Западе миф о непобедимости России. О том, что её невозможно победить – и особенно таким странам, как Украина. Многие в Америке до сих пор воспринимают это как неоспоримый факт и часто приводят в качестве последнего аргумента против более активной поддержки Украины.

Впрочем, Киев постепенно разрушает этот миф – и делает это эффективно. Это не новость, мы видели успех в Чёрном море или блестящую операцию СБУ по уничтожению российской авиации. Но ежедневные атаки Украины на российские НПЗ – и особенно на Санкт-Петербург и Москву – гораздо лучше влияют на общественное мнение, поскольку имеют дополнительную составляющую.

Видео и фото с огромными столбами черного дыма над Москвой очень наглядны. Они впечатляют, запечатлеваются в памяти, и, что самое важное, – вызывают эмоции. Закономерно, что эти кадры разобрали все крупные телеканалы в США, а The New York Times даже поместила фото атак на первую полосу: картинка действительно яркая.

Во-вторых, для уставшей от новостей о войне американской аудитории, которая часто наблюдает за ней как за жестоким реалити-шоу, это нечто новое. То, чего раньше не было. Ещё два года назад Путин угрожал "красными линиями", если Украина, не дай Бог, нанесёт удары с помощью АТАКАМС по Курску, Белгороду или Крыму. И большинство на Западе прислушивалось к этим угрозам и боялось "страшной эскалации". Теперь украинские дроны долетают до Москвы – и один за другим попадают в цель. Эти систематические удары, подкрепленные впечатляющими изображениями, говорят красноречивее, чем любая пропаганда России о собственной неуязвимости.

В администрации США, конечно же, всё это видят. Впрочем, нужно понимать, что Дональд Трамп в основном мыслит и действует так, как он чувствует в конкретный момент. Сегодня он может чувствовать одно, а завтра какой-то звонок или что-то другое может изменить это ощущение. Мы это уже проходили – с заявлениями о российском "бумажном тигре", Аляске, "Томагавках" и прочем. Поэтому публичная риторика – это однозначно хорошо, но очень важно, чтобы она трансформировалась в решения. Например, о совместном производстве ракет для Patriot или санкциях против российской нефти. Очень надеюсь, что эти решения удастся продвинуть, пока открыто это благоприятное окно. Но без них говорить об изменении сознания или подхода на системном уровне – как и в прошлые разы – будет преждевременно.