В Швейцарии нашли мертвой украинку, в убийстве подозревают афганца: все подробности трагедии

В швейцарском кантоне Люцерн правоохранительные органы расследуют предполагаемое убийство 37-летней гражданки Украины. Рядом с телом женщины обнаружили тяжело раненого 35-летнего гражданина Афганистана, которого следователи пока считают главным подозреваемым в преступлении.

Видео дня

Об этом сообщило швейцарское издание Blick со ссылкой на полицию кантона Люцерн.

Тело женщины нашли возле ручья

Инцидент произошел днем в понедельник, 22 июня, недалеко от населенного пункта Эшольцматт в районе Швандахер.

Около 14:00 правоохранители обнаружили у ручья Балленбах тело женщины без признаков жизни, а неподалеку – тяжело раненого мужчину.

Полиция сразу начала расследование, предварительно квалифицировав происшествие как умышленное убийство.

Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 37-летняя гражданка Украины.

Мужчина, которого нашли рядом с местом происшествия, является 35-летним гражданином Афганистана. Из-за тяжелых травм его доставили в больницу вертолетом скорой медицинской помощи.

Раненого мужчину считают главным подозреваемым

В прокуратуре кантона Люцерн сообщили, что именно раненый мужчина в настоящее время рассматривается в качестве главного подозреваемого в убийстве украинки.

В то же время следователи отмечают, что обстоятельства смерти женщины и причины травм самого подозреваемого еще устанавливаются.

Расследование ведет прокуратура города Цурзее.

Полиция ищет свидетелей

Полиция кантона Люцерн обратилась к гражданам с просьбой помочь следствию.

Правоохранители просят всех, кто находился в районе ручья Балленбах в понедельник после обеда или мог заметить что-то подозрительное, сообщить об этом следователям.

На данный момент мотив возможного преступления официально не разглашается, а расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Германии в лесу Кеферталер недалеко от Маннгейма обнаружили тело 19-летней украинки по имени Мария. В убийстве девушки подозревают 17-летнего сирийца Мохаммеда, который состоял в отношениях с жертвой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!