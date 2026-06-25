В Швейцарии нашли мертвой украинку, в убийстве подозревают афганца: все подробности трагедии
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В швейцарском кантоне Люцерн правоохранительные органы расследуют предполагаемое убийство 37-летней гражданки Украины. Рядом с телом женщины обнаружили тяжело раненого 35-летнего гражданина Афганистана, которого следователи пока считают главным подозреваемым в преступлении.
Об этом сообщило швейцарское издание Blick со ссылкой на полицию кантона Люцерн.
Тело женщины нашли возле ручья
Инцидент произошел днем в понедельник, 22 июня, недалеко от населенного пункта Эшольцматт в районе Швандахер.
Около 14:00 правоохранители обнаружили у ручья Балленбах тело женщины без признаков жизни, а неподалеку – тяжело раненого мужчину.
Полиция сразу начала расследование, предварительно квалифицировав происшествие как умышленное убийство.
Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 37-летняя гражданка Украины.
Мужчина, которого нашли рядом с местом происшествия, является 35-летним гражданином Афганистана. Из-за тяжелых травм его доставили в больницу вертолетом скорой медицинской помощи.
Раненого мужчину считают главным подозреваемым
В прокуратуре кантона Люцерн сообщили, что именно раненый мужчина в настоящее время рассматривается в качестве главного подозреваемого в убийстве украинки.
В то же время следователи отмечают, что обстоятельства смерти женщины и причины травм самого подозреваемого еще устанавливаются.
Расследование ведет прокуратура города Цурзее.
Полиция ищет свидетелей
Полиция кантона Люцерн обратилась к гражданам с просьбой помочь следствию.
Правоохранители просят всех, кто находился в районе ручья Балленбах в понедельник после обеда или мог заметить что-то подозрительное, сообщить об этом следователям.
На данный момент мотив возможного преступления официально не разглашается, а расследование продолжается.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Германии в лесу Кеферталер недалеко от Маннгейма обнаружили тело 19-летней украинки по имени Мария. В убийстве девушки подозревают 17-летнего сирийца Мохаммеда, который состоял в отношениях с жертвой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!