Сколько поляков выступают против вступления Украины в ЕС: опрос показал настроения

Более половины граждан Польши не поддерживают перспективу вступления Украины в Европейский Союз. Согласно результатам социологического исследования, противников украинской евроинтеграции оказалось значительно больше, чем сторонников.

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В то же время идею будущего членства Украины в ЕС одобрили чуть более трети опрошенных поляков. О результатах сообщает Radio Zet.

Отношение поляков к вступлению Украины в ЕС

В ходе опроса поляков спросили, поддерживают ли они будущее вступление Украины в Европейский Союз. Против членства Украины высказались 59,7% респондентов: из них 27,4% выбрали ответ "скорее нет", а еще 32,3% заявили "однозначно нет".

В то же время присоединение Украины к ЕС поддерживают 35,4% опрошенных. Из них 8,4% однозначно одобряют такое решение, а 26,9% скорее поддерживают его.

Еще 5% участников исследования не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу.

Идею вступления Украины в Европейский Союз в основном поддерживают избиратели партий, входящих в действующую правительственную коалицию Польши. Согласно данным опроса, 64% из них выступают за такое решение, тогда как 32% – против.

В то же время среди сторонников оппозиционных политических сил уровень поддержки значительно ниже. Лишь 24% избирателей этих партий поддерживают евроинтеграцию Украины, тогда как 73% выступают против.

Напомним, отчет социологической службы IBRiS зафиксировал серьезные изменения в настроениях польского общества. Исследователи сравнили показатели 2023 и 2026 годов и пришли к выводу, что поляки все меньше склонны жертвовать собой ради государства.

Как сообщал OBOZ.UA, отношения между украинцами и поляками за последние годы претерпели серьезные изменения. На смену безусловной солидарности первых месяцев полномасштабной войны пришел период взаимного охлаждения. Причем со стороны польского общества эта тенденция выражена гораздо ярче, ведь украинцы продолжают относиться к полякам гораздо более дружелюбно, чем они к нам. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического исследования.

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