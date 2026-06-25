В последнее время от польских политиков и общественных деятелей – что важно, не только из право-националистического, но и из "либерального" лагеря – начинают раздаваться заявления о том, что Украина якобы становится для них, то есть для поляков, "опасной". Слабая, страдающая, покорная Украина – ОК, так и должно быть. Как только Украина начинает проявлять силу, демонстрировать успехи на фронтах – она сразу воспринимается как угроза, и не кому-нибудь, а Польше.

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Что они предлагают? Конечно же, прекратить поддержку Украины в её войне против россии. Мол, в интересах Польши – продолжение конфликта, чтобы "ослабить" обе стороны. Всё это мы уже слышали, но ещё не от польских либералов.

Президент Зеленский якобы "загордился" и теперь нападет на Польшу. Зачем? Просто так. Потому что почему бы не напасть, если может. То есть они реально не отличают нас от России. Для среднестатистического поляка всё это – "Восток". Здесь – дикие люди, от которых можно ожидать чего угодно. Если у них есть сила, то они обязательно её применят.

Я вижу здесь ту же ориентализацию и варваризацию Украины, которая формировала популярные польские представления ещё с XIX века, наиболее ярко – с Генрика Сенкевича и его "Огнём и мечом". "Казак с чёрным небом над головой" – это прежде всего оттуда. Для "поднятия духа поляков" после поражения Январского восстания нужно было показать стопроцентного врага на "Востоке". Это означает, что восстание под предводительством Хмельницкого не могло иметь никаких политических или даже экономических оснований, ведь это бросало бы тень на самих поляков, которые что-то упустили из виду, "неуправляли" на своих "восточных окраинах". Нужно было показать: украинцы режут и уничтожают, потому что они такие "от природы".

И польская пропаганда в 1918 году и впоследствии продолжила эту линию. Я лишь процитирую фрагмент из книги Катажины Котыньской "Львов. Переосмысление города", в котором сопоставляются образы поляков и украинцев в польской пропагандистской литературе межвоенного периода:

"Когда воруют „наши", у них всегда есть какое-то оправдание, например, они воруют у вора, забирают брошенную грабителями добычу, выносят музыкальные инструменты из разгромленного магазина, чтобы уберечь их от уничтожения, или же они просто голодны и не имеют другого выхода. Когда воруют украинцы, то делают они это обычно грубо, злобно, отбирают кусок хлеба у нищих, грабят из-за своей злой натуры или же ради "бравады"".

То есть всё то, что с удивлением слышим сейчас из уст образованной, начитанной части польского общества, выросло как раз на "книжной" почве.

У меня только один вопрос: неужели они думают, что, заталкивая Украину и всех украинцев в кучу обратно в тень неопределённого, тёмного, варварского "Востока", таким образом уберегутся? Неужели они не понимают, что именно их "темный миф об Украине" и "режут, потому что могут" играет против них, а не реальные украинцы? Это все – мифологические страхи, не имеющие ничего общего с реальностью. Покажите мне в Украине хоть какую-нибудь политическую силу, хоть какой-нибудь политический маргинал, который хотел бы войны с Польшей.

Но даже если думать так, как они, то как раз евроинтеграция Украины и пребывание с ней в одном военном блоке и являются их лучшей защитой. Я апеллирую не к критическому перечитыванию литературы, истории и т.п. Я апеллирую к механической логике, к подсчёту "на пальцах". Но мифологические страхи и здравый расчёт – вещи, к сожалению, взаимоисключающие