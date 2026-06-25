Сезонным работникам в Украине готовы платить до 42 тыс. грн: какую работу предлагают

И Карпаты, и Одесса – лидирующие направления для летнего отдыха. Это вызывает соответствующую реакцию на рынке труда: каждое лето сектор сезонной работы здесь , как и ожидалось, активизируется. Самыми востребованными вакансиями лета 2026 года являются продавец, водитель и грузчик, хотя юг сейчас значительно опережает Карпаты по уровню заработной платы.

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Об этом говорится в исследовании одного из крупнейших профильных порталов Украины. Эксперты подсчитали, сколько можно заработать за "горячий" сезон и как изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом.

Дефицитные кадры в Одессе

Предложение вакансий в Одессе пока держится на уровне мая прошлого года (количество вакансий выросло на 1%). В то же время медианные зарплаты заметно подскочили, а больше всего выросли у грузчиков ( +29%), поваров ( +20%), уборщиц ( +18%), продавцов ( +16%) и водителей ( +13%).

Топ-8 востребованных профессий в Одессе

Водитель – 42,5 тыс. грн.

42,5 тыс. грн. Повар – 30 тыс. грн.

30 тыс. грн. Грузчик – 29 тыс. грн.

29 тыс. грн. Разнорабочий – 27,5 тыс. грн.

27,5 тыс. грн. Продавец – 26 тыс. грн.

26 тыс. грн. Официант – 25 тыс. грн.

25 тыс. грн. Бариста – 22,5 тыс. грн.

22,5 тыс. грн. Уборщица – 16 тыс. грн.

Соискатели также проявляют высокую активность – на некоторые вакансии конкуренция превышает 5 откликов на одно объявление. Трудно всего устроиться администраторам ( почти 11 откликов на вакансию) и разнорабочим ( 8 откликов). На вакансию бариста приходится в среднем 7 откликов, а на должности уборщицы или охранника – по 6.

Всплеск вакансий в Карпатах

В Карпатском регионе количество предложений от работодателей в мае 2026 года оказалось значительно выше, чем в прошлом году – прирост составил почти 13%. Однако динамика зарплат здесь не такая однородная, как на юге: за год существенно выросли доходы водителей ( +30%), торговых представителей (+25%), продавцов ( +23%) и горничных ( +15%), тогда как у уборщиц и грузчиков они упали на 28% и 25% соответственно.

Топ-8 востребованных профессий в Карпатах

Водитель – 32,5 тыс. грн.

32,5 тыс. грн. Разнорабочий – 30 тыс. грн.

30 тыс. грн. Повар – 25 тыс. грн.

25 тыс. грн. Горничная – 22,5 тыс. грн.

22,5 тыс. грн. Администратор – 22 тыс. грн.

22 тыс. грн. Грузчик – 21,3 тыс. грн.

21,3 тыс. грн. Продавец – 18,5 тыс. грн.

18,5 тыс. грн. Уборщица – 14,9 тыс. грн.

Наибольшая конкуренция среди соискателей в этом регионе зафиксирована на вакансии охранника – в среднем 12 откликов на одно объявление. Также соискатели активно интересуются работой горничной ( 7 откликов), строителя ( 6 откликов), водителя и официанта ( по 5 откликов на вакансию).

"Там, где растет туристический поток, растет и потребность в работниках. Несмотря на разную динамику в Одессе и Карпатах, в обоих регионах наблюдается спрос на работников в сфере обслуживания и услуг. Что касается медианных зарплат, тенденции положительные: в основном фиксируем рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – объясняют авторы исследования и констатируют, что спрос на сезонную работу сейчас довольно высок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в условиях войны работодатели в прифронтовых областях всё активнее ищут продавцов, водителей, разнорабочих и других работников рабочих специальностей, предлагая конкурентные зарплаты даже несмотря на риски для безопасности. В то же время количество откликов на многие вакансии сокращается, что свидетельствует об остром дефиците кадров и постепенном оттоке рабочей силы в более безопасные регионы Украины.

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