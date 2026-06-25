Выборы в РФ.

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Недавно РФ, как вы помните, использовала тему выборов в качестве давления на Украину. Типа: президент нелегитимен, что же, вы не можете провести выборы? Этим власти РФ создавали (ну, как они считали) дилемму, стоящую перед Украиной.

Зеленский предлагал перемирие, чтобы провести выборы, но РФ его отвергла. Хочешь выборы – принимай наши условия "в духе Анкориджа", никакого перемирия и прекращения боевых действий.

А, ты не можешь провести выборы в условиях постоянных ударов? Твои проблемы, ги-ги.

Теперь ситуация меняется.

Путину нужно провести выборы осенью. Обращаться к Зеленскому с просьбой о перемирии, после того как он в той же ситуации хамски его отвергал – ну это получить такие же ответы, только умноженные на троллинг Зеленского. А у деда ещё пердак не перестал бомбить после последнего письма.

Обеспечить безопасность выборов он не может. Украине просто нужно иметь дроны, чтобы атаковать РФ все выходные, когда будут выборы, и это создаст, ну скажем так, некоторое давление на электорат Путина. Параллельно с несколькими горящими инфраструктурными и военными объектами. А осенью Украина сможет запускать одновременно больше дронов, чем сейчас.

То есть либо отменять выборы и получать троллинг по поводу неконституционного парламента со стороны Украины, либо снова обращаться к Зели и просить о перемирии, но после парада в Москве и последнего письма не думаю, что они будут унижаться, понимая, что будет дальше.

Короче, логика "мы их бьем, а нас-то за что?" всё больше начинает работать в обе стороны. Посмотрим, как они выкрутятся из этого, и под какие взрывные спецэффекты у них будут проходить выборы.