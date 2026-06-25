На Хмельницкой АЭС проходят обыски: как работает электростанция

На Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) утром 25 июня проводятся следственные действия. Причиной стала проверка отдельных закупок, осуществленных на станции в предыдущие годы. Обыски, как уверяют, не влияют на производственные процессы и безопасность объекта, а сама АЭС работает в штатном режиме.

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Об этом официально сообщил "Энергоатом". В компании заявили, что предоставляют правоохранительным органам необходимые документы и содействуют расследованию.

"Проведение следственных действий не влияет на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая надёжную и безопасную эксплуатацию энергоблоков и стабильное производство электроэнергии для нужд государства", – заверили в компании.

Там также отмечают, что придерживаются "принципов прозрачности и подотчетности в управлении компанией". "Энергоатом" указывает, что "оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам" и "выступает за надлежащую правовую оценку всех возможных нарушений независимо от времени их совершения".

Напомним, что в последние годы вокруг закупок "Энергоатома" неоднократно возникали скандалы. В частности, сообщалось о тендерах на сотни миллионов гривен, которые получали компании, связанные с фигурантами резонансных расследований так называемого Миндичгейта. Например, в декабре 2025 года журналисты установили, что компания "Захиделектромонтаж" получила от "Энергоатома" заказ на сумму более 1,13 млрд грн, что составляло почти все ее тендерные доходы за год.

В январе 2026 года OBOZ.UA также писал о компании "Торгсервис", которая за год получила от "Энергоатома" более 555 млн грн государственных заказов. Это более 90% всех тендерных поступлений предприятия за соответствующий период.

Ранее внимание привлекали и отдельные закупки госкомпании. В частности, в 2023 году речь шла о тендерах на кабельную продукцию по ценам, которые назывались значительно выше рыночных, а также о закупках средств индивидуальной защиты по завышенной стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA, уже в июне 2026 года в "дочке" "Энергоатома" раскрыли коррупцию на сумму 170 млн грн. Тогда правоохранители отмечали, что следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к сделке.

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