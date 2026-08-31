В Умани вводится особый режим передвижения: почему и когда запрещено движение транспорта
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В Умани в начале сентября введут особый режим въезда, выезда и передвижения по городу в связи с празднованием Рош ха-Шана. Ограничения будут действовать почти две недели и коснутся как транспорта, так и отдельных видов торговли в районе паломничества.
Местных жителей и гостей города призывают заранее учесть изменения и планировать маршруты. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.
Когда будут действовать ограничения
Особый режим въезда, выезда и передвижения в Умани будет действовать с 4 по 17 сентября.
В этот период на отдельных въездах в город движение транспорта будет полностью запрещено, а на других направлениях будет действовать усиленный контрольно-пропускной режим.
Где будет запрещен въезд транспорта
Въезд транспорта в Умань будет запрещен на следующих участках:
- с автодороги М-30 в Умань – на улице Деревянко, в районе базы ООО "Стандарт Строительный";
- с автодороги М-30 в Умань – на улице Гориховой;
- из села Родниковка в Умань – на улице Павлова.
В то же время движение с автодороги М-05 Киев–Одесса в Умань, на улицу Освободителей, будет разрешено только паломникам-хасидам.
Где будет усилен контрольно-пропускной режим
Усиленный контроль будет действовать на следующих направлениях:
- с М-30 – на улицу Деревянку;
- с М-05 – на улицу Единения;
- из села Городецкое Паланской территориальной общины – на перекрестке улиц Городецкой и Максима Зализняка;
- с М-30 – на улице Михайловской;
- с М-30 – на улицу Вокзальную;
- из села Родниковка Паланской территориальной общины – на улицу Киевскую.
Местных жителей и гостей Умани призывают заранее учесть ограничения и продумать маршруты передвижения по городу.
Что будет запрещено продавать в районе паломничества
Отдельные ограничения коснутся микрорайона, где будут проживать паломники. Там будет запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и другой пиротехники.
Также нельзя будет продавать ножи и другие колюще-режущие предметы, пневматическое оружие и игрушки, имитирующие его.
Отмечается, что все эти меры вводятся для обеспечения безопасности во время массового приезда паломников на празднование Рош га-Шана.
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