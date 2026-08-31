В Умани вводится особый режим передвижения: почему и когда запрещено движение транспорта

В Умани в начале сентября введут особый режим въезда, выезда и передвижения по городу в связи с празднованием Рош ха-Шана. Ограничения будут действовать почти две недели и коснутся как транспорта, так и отдельных видов торговли в районе паломничества.

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Местных жителей и гостей города призывают заранее учесть изменения и планировать маршруты. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Когда будут действовать ограничения

Особый режим въезда, выезда и передвижения в Умани будет действовать с 4 по 17 сентября.

В этот период на отдельных въездах в город движение транспорта будет полностью запрещено, а на других направлениях будет действовать усиленный контрольно-пропускной режим.

Где будет запрещен въезд транспорта

Въезд транспорта в Умань будет запрещен на следующих участках:

с автодороги М-30 в Умань – на улице Деревянко, в районе базы ООО "Стандарт Строительный";

с автодороги М-30 в Умань – на улице Гориховой;

из села Родниковка в Умань – на улице Павлова.

В то же время движение с автодороги М-05 Киев–Одесса в Умань, на улицу Освободителей, будет разрешено только паломникам-хасидам.

Где будет усилен контрольно-пропускной режим

Усиленный контроль будет действовать на следующих направлениях:

с М-30 – на улицу Деревянку;

с М-05 – на улицу Единения;

из села Городецкое Паланской территориальной общины – на перекрестке улиц Городецкой и Максима Зализняка;

с М-30 – на улице Михайловской;

с М-30 – на улицу Вокзальную;

из села Родниковка Паланской территориальной общины – на улицу Киевскую.

Местных жителей и гостей Умани призывают заранее учесть ограничения и продумать маршруты передвижения по городу.

Что будет запрещено продавать в районе паломничества

Отдельные ограничения коснутся микрорайона, где будут проживать паломники. Там будет запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и другой пиротехники.

Также нельзя будет продавать ножи и другие колюще-режущие предметы, пневматическое оружие и игрушки, имитирующие его.

Отмечается, что все эти меры вводятся для обеспечения безопасности во время массового приезда паломников на празднование Рош га-Шана.

OBOZ.UA предлагает узнать о традициях празднования Рош га-Шана.

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