Прибыли десятки тысяч паломников: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото и видео

В Умани Черкасской области хасиды второй день празднуют Рош ха-Шана – иудейский Новый год. В этом году в город прибыло более 35 тысяч паломников. Одетые в праздничную белую одежду, они поют, танцуют, молятся и едят кошерную пищу.

Нарушений правопорядка сейчас не фиксируют, говорят в полиции. Празднование Рош ха-Шана продлится два дня, началось оно вечером 22 сентября, сообщает корреспондент OBOZ.UA.

"У нас идет война, и мы реагируем"

Во вторник празднование в Умани продолжается. Паломники одеты в белое, поют, танцуют, молятся и едят кошерные блюда.

Сейчас их прибыло более 35 тысяч, рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая.

В полиции говорят, что серьезных правонарушений не фиксируют, рассказал "Суспільному" заместитель начальника Нацполиции области Сергей Коваленко.

"Понятно, что паломники-хасиды, которые прибывают после моления, они хотят потанцевать, включить громкую музыку. Но полиция реагирует сразу, и мы этого не даем делать, потому что у нас в стране идет война, и мы на это также реагируем", – сказал он.

Что известно о празднике Рош ха-Шана

Рош ха-Шана – это еврейский Новый год, один из важнейших праздников в иудаизме. Он символизирует начало нового духовного цикла и считается днем суда, когда Всевышний решает судьбу каждого человека на грядущий год.

Празднование длится два дня: иудеи посещают синагоги, читают особые молитвы и слушают звук шофара – рога, призывающего к покаянию и духовному очищению.

Семьи собираются за праздничным столом. В дни Рош ха-Шана принято просить прощения, делать добрые дела и начинать год с чистыми мыслями.

Особое значение праздник имеет для хасидов: тысячи паломников ежегодно приезжают в Умань на могилу раввина Нахмана из Брацлава, веря, что молитва там на Рош ха-Шана имеет особую силу.

Могила раби Нахмана расположена в Умани из-за событий Колиивщины, в частности Уманской резни 1768 года, когда многие евреи погибли, отказавшись изменить веру. Именно в память о тех мучениках раби Нахман пожелал быть похороненным в этом месте.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Молдова выдвинули требования к Израилю из-за паломничества хасидов. В частности, речь идет о финансировании такого паломничества и обеспечении присутствия полиции.

