США и Европа разработали план 'надежной защиты' Украины от повторного вторжения РФ: Bloomberg узнал детали

Во время последней встречи в Европе американские и европейские партнеры Украины согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия; США будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг соблюдения мира, а войска коалиции европейских стран будут размещены "подальше от линии фронта, чтобы укрепить доверие".

По словам американских представителей, это и есть обещанные ранее президентом США "гарантии, подобные статье 5 НАТО" о взаимной обороне. Об этом сообщает издание Bloomberg, которое ссылается на "источники, знакомые с предложенными предложениями".

Детали "надежной защиты"

"Многоуровневый подход и обязательства США по гарантиям безопасности вызвали оптимизм в Украине и Европе относительно того, что предложенный план защиты потенциально может стать надежным сдерживающим фактором против будущей российской агрессии", – отмечает издание.

Согласно указанному плану, первую линию сдерживания в послевоенный период обеспечит 800-тысячная украинская армия, причем все украинские партнеры "будут продолжать поставлять оружие и использовать другие вспомогательные программы, чтобы обеспечить надлежащее оснащение и обучение" ВСУ.

В свою очередь США будут предоставлять разведывательные данные и будут вести "мониторинг для отслеживания любых попыток нарушения мирного соглашения вдоль линий соприкосновения и границ", включая "потенциальные операции России под чужим флагом".

А военные так называемой "коалиции желающих" будут размещены "подальше от линии фронта для укрепления доверия", цитирует издание свои источники.

Как это должно действовать

В случае возобновления боевых действий "украинские военные будут выступать первой линией обороны, а партнеры и союзники Украины быстро принимать дипломатические меры по деэскалации конфликта".

На указанные "быстрые меры" отводится "несколько дней", и в случае провала попыток дипломатической деэскалации партнеры "предоставят военную поддержку с помощью ресурсов США".

Это и есть "гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО о взаимной обороне", цитирует Bloomberg неназванных американских чиновников.

Причем издание, назвав это "детальными, надежными и серьезными мерами безопасности", добавляет, что пока неизвестно, согласится ли на это российский диктатор Владимир Путин, который "неоднократно отвергал присутствие войск стран-членов НАТО в Украине, и требовал более строгих ограничений по численности и возможностей украинских Вооруженных Сил".

Обсуждение деталей

Также, как добавляет издание, украинская делегация отправляется в США для проведения очередного раунда переговоров с американскими чиновниками. Встреча состоится в следующие пятницу и субботу, 19 и 20 декабря.

Причем одновременно в США вышеприведенные предложения будут обсуждать с представителями страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник США Стив Уиткофф и зять нынешнего президента США Джаред Кушнер должны встретиться в американском городе Майами с российской делегацией во главе с Кириллом Дмитриевым. Эта встреча состоится 20 и 21 декабря.

Что предшествовало

Последний раунд переговоров по Украине состоялся 14-15 декабря в Берлине между делегациями Киева и Вашингтона при содействии правительства ФРГ. К этим переговорам присоединились европейские политики и генсекретарь НАТО Марк Рютте.

Сообщалось, что по итогам этих переговоров якобы было решено 90 процентов противоречий "мирного соглашения" США, но самый сложный – территориальный вопрос – остался открытым.

Так или иначе, но американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен результатами диалога.

В процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО.

