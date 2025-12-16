США хотят быстрого завершения войны, а для нас важно качество, – Зеленский

Официальный Вашингтон хочет, чтобы российско-украинская война закончилась как можно скорее. Но для Киева основной приоритет мирного соглашения – его качество.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который дал комментарий журналистам онлайн после двух дней берлинских переговоров с представителями США. Отвечая на вопрос, глава государства сказал:

"Путь к миру точно не является простым, потому что война сложная и путь будет таким же. Это не значит, что он будет длительным. Американцы хотят быстрого завершения, для нас важно качество... Если будет совпадать скорость и качество – мы обеими руками за".

Новые подробности встреч в Берлине

Зеленский отметил, что стороны впервые встретились именно в таком формате. Президент Украины очень хотел бы, чтобы американские переговорщики посетили Киев, но они отказались. Поэтому переговоры помог организовать канцлер Германии Фридрих Мерц в столице своей страны.

"Я знаю, что по тем или иным причинам американская команда не приехала к нам. Нет здесь у меня никаких вопросов к ним. Не хочу говорить о личных некоторых деталях, я нормально это воспринимаю, что наша встреча состоялась в Берлине. Спасибо Фридриху еще раз, что нас принял в этом формате", – сказал Зеленский.

14–15 декабря украинская и американская делегации провели "три-четыре раунда переговоров" (с участием президента и без).

"Мы рассчитываем на пять документов. Часть из них – о гарантиях безопасности (проголосованых и утвержденых Конгрессом Соединенных Штатов Америки), там где существует 5-я поправка как в НАТО... Об этом есть договоренности и это очень важно", – рассказал глава государства.

Дополняется...