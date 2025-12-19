'Это четкий сигнал Путину': ЕС одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 млрд евро

Лидеры Европейского Союза договорились о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы. В частности, Украина получит от ЕС беспроцентный займ в размере 90 млрд евро. А вернуть заем Украина должна только тогда, когда когда страна-агрессор Россия тем или иным способом выплатит репарации.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц по завершению заседания Европейского совета. Обсуждение украинского вопроса продолжалось шесть часов.

Что сказал Мерц

"Финансовый пакет для Украины окончательно согласован. Как я и призывал, он включает беспроцентный займ в размере 90 миллиардов евро, и Украина должна будет вернуть этот займ только после получения репараций от России. Ранее мы приняли решение, согласно которому заблокированные российские активы останутся замороженными, пока Россия не оплатит репарации", – рассказал он.

По словам канцлера ФРГ, ЕС "подготовился к использованию замороженных активов для погашения кредита только тогда, когда Россия не оплатит репарации".

"Наш заем поступает с рынка капитала. Украина получит его, поскольку ей нужны эти средства. Российские суверенные активы обездвижены. Это означает, что они были изъяты и будут возвращены только после заключения соглашения с Россией о репарациях для Украины. А если такого соглашения не будет, эти активы будут использованы, и Комиссия подготовит предложения относительно того, как это будет сделано", – объяснил Мерц.

Федеральный канцлер также добавил, что принятое решение имеет серьезное политическое значение.

"Это четкий сигнал Путину от Европы. Война не будет выгодной. Мы заморозим российские активы, пока Россия не выплатит компенсацию Украине", – написал в своем аккаунте в сети Х Мерц.

Как пояснила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, средства на поддержку Украины в рамках принятого решения получат путем заимствований Европейского Союза на рынках капитала.

"Государства-члены договорились финансировать Украину путем заимствований ЕС на рынках капитала на сумму 90 млрд евро в течение следующих двух лет. Мы сделаем это путем усиленного сотрудничества, которое подкреплено бюджетным резервом ЕС и базируется на единодушном согласии о внесении изменений в Многолетний финансовый фонд. Подобно репарационному кредиту, что здесь очень важно, Украине нужно будет вернуть кредит только после получения репараций. К тому времени заблокированные российские активы будут оставаться заблокированными, а Союз оставляет за собой право использовать остатки наличности для финансирования кредита", – подчеркнула она.

Что предшествовало

Напомним, что Евросоюз уже планирует поручить своим институтам срочно подготовить инструменты для создания репарационного кредита. Речь идет о механизме, обеспеченном денежными остатками, связанными с замороженными российскими активами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гааге создали международную комиссию, которая будет рассматривать более 80 тысяч заявлений и определять размер компенсаций Украине за ущерб от войны РФ. Общий ущерб уже оценивается более чем в 524 млрд долларов, а ключевым источником выплат могут стать замороженные российские активы в ЕС.

