Чиновники США и России встретятся в Майами для переговоров по Украине – СМИ

В Майами (США) в ближайший уикенд, то есть 20-21 декабря, состоится очередная встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине. Со стороны США переговоры будут вести специальный посланник Стив Уиткофф и зять нынешнего американского президента Джаред Кушнер. Российскую делегацию, вероятно, возглавит российский финансист Кирилл Дмитриев.

Видео дня

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на "два источника, знакомых с ситуацией". По словам этих источников, администрация Трампа "усиливает давление на Киев относительно территориальных уступок, пытаясь завершить" войну в Украине.

Переговоры 20 и 21 декабря

Издание отмечает, что через указанных американцев администрация США представит российской делегации итоги последнего раунда переговоров, включая замечания Украины и Европы.

В администрации США считают, что Россия в рамках окончательного соглашения согласится на западные гарантии безопасности, основанные по аналогии с 5 статьей НАТО, и на членство Украины в ЕС.

Гарантии для Украины

Отдельно издание отмечает, что европейские лидеры в последние две недели "обсуждали планы по организации демилитаризованной зоны" вдоль текущей линии фронта, предоставление войск для обучения ВСУ и мониторинга прекращения огня и тому подобное.

В частности, предлагается, что войска коалиции будут заниматься эксплуатацией самолетов и беспилотников для наблюдения за линией фронта, тогда как некоторые подразделения будут размещены в западной Украине"для помощи в восстановлении украинских сил, но не для службы на передовой".

Что предшествовало

Последний раунд переговоров по Украине состоялся 14–15 декабря в Берлине между делегациями Киева и Вашингтона при содействии правительства ФРГ. К этим переговорам подключились европейские политики и генсекретарь НАТО Марк Рютте.

Сообщалось, что по итогам этих переговоров якобы было решено 90 процентов противоречий "мирного соглашения" США, но самый сложный – территориальный вопрос – остался открытым.

Так или иначе, однакоТрамп заявил, чтодоволен результатами диалога.

Как сообщал OBOZ.UA, в процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!