США обещают Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО, но договоренность должна быть согласована к Рождеству – Politico

После американо-украинских переговоров представители Соединенных Штатов заявили, что Украине предлагают гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Это предложение стало наиболее приближенным к тому, что Украина требовала от партнеров на протяжении всей дипломатической работы.

В то же время предложение американцев сопровождается ультиматумом, который требует от Украины принять условия сейчас, либо же отклонить и получить менее щедрое предложение в будущем. Об этом говорится в материале Politico.

Гарантии безопасности от США

Предложение о так называемых гарантиях, аналогичных статье 5 уставу НАТО, прозвучало на фоне переговоров между специальным посланником Стивом Уиткоффом, советником президента США Дональда Трампа – Джаредом Кушнером и украинскими и европейскими официальными лицами в Берлине. В рамках переговоров Вашингтон пытается оказать давление, чтобы Киев принял условия, которые положат конец войне.

Президент Украины Владимир Зеленский и многие европейские лидеры неохотно идут на сделку без явных гарантий безопасности со стороны США, опасаясь, что Россия через некоторое время может снова совершить нападение. Последнее предложение США, по всей видимости, является попыткой развеять эти опасения, а также подтолкнуть Украину к быстрым действиям.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что основой этого соглашения, по сути, являются действительно очень сильные гарантии, аналогичные тем, что содержатся в статье 5 устава НАТО. В то же время американцы отмечают, что эти гарантии не будут обсуждаться вечно и требуют, чтобы соглашение было достигнуто в кратчайшие сроки.

Вопрос территории

Переговоры между представителями Украины и США в основном были сосредоточены на детализации гарантий безопасности, которые Америка и Европа предоставят Украине. Однако дискуссия также затрагивала территориальные вопросы, в рамках которого РФ требует контроль над всей Донецкой областью.

Один из американских чиновников заявил, что переговоры были сосредоточены на многих конкретных территориальных вопросах, отметив, что в настоящее время разрабатывается, но еще не доработано предложение о разделении Россией и Украиной контроля над Запорожской атомной электростанцией, при котором каждая страна будет получать половину вырабатываемой ею энергии.

США ожидают, что Россия согласится на такое соглашение в рамках окончательной сделки, а также позволит Украине вступить в Европейский союз. Однако это может оказаться чрезмерно оптимистичной оценкой, учитывая отказ Кремля идти на уступки в мирных переговорах. Кроме того, Москва пока не высказала своего мнения ни по одному из новых соглашений, разрабатываемых в Европе в последние несколько дней.

Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на то, что Россия в рамках окончательного соглашения примет все условия, которые позволят Украине стать сильной и свободной.

На сегодняшний день остается неясным, когда и как администрация Трампа представит Москве новые подробности о переговорах с Украину. При этом в Кремле ожидают, что американская сторона проинформирует Москву о ходе переговоров в ближайшее время. Также в РФ заявили, что Путин "открыт к серьезному миру и серьёзным решениям".

Америка ставит дедлайн

Американский источник заявил, что украинская делегация была приятно удивлена готовностью Трампа согласиться на более жесткие гарантии безопасности и добиться их ратификации Конгрессом, чтобы они сохраняли силу и после его президентства.Американская сторона также высоко оценила своих европейских коллег, которые на протяжении нескольких месяцев опасались, что команда Трампа заставит Украину согласиться на невыгодные условия. При этом европейские чиновники также выразили оптимизм.

Как сообщили американские чиновники, несмотря на положительные отзывы после переговоров в Германии, американцы требуют от Украины принять условия как можно скорее. По некоторым данным, очередной дедлайн Трампа по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией продлен до Рождества 25 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что большинство в Конгрессе США положительно относятся к утверждению гарантий безопасности для Украины. По его словам, этот шаг станет юридическим обязательством для союзников в случае нарушения мирной договоренности или прекращения огня со стороны страны-агрессора РФ.

