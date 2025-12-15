Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной: американские СМИ узнали подробности

Президент США Дональд Трамп положительно оценил результаты переговоров между американской и украинской делегациями, которые состоялись в Берлине в течение последних двух дней. По итогам встреч стороны урегулировали большинство вопросов, однако темы территорий и суверенитета Украины остаются открытыми.

Видео дня

О ходе переговоров сообщили американские и британские медиа, в частности Sky News и The Guardian, со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США. Он отметил, что консультации были конструктивными и дали ощутимый прогресс, а сам Трамп уже доволен достигнутыми результатами.

Неназванный американский чиновник во время брифинга отметил, что переговоры в Берлине имели "очень позитивный" характер. По его словам, стороны смогли достичь согласия по большей части повестки дня.

"Переговоры были действительно положительными, и по ряду вопросов удалось достичь консенсуса", – сказал он.

В то же время чиновник уточнил, что полной договоренности пока нет. По его оценке, урегулировано примерно 90 процентов вопросов, но некоторые темы требуют дальнейших обсуждений.

Нерешенные темы

Самыми сложными остаются вопросы территорий и суверенитета Украины. Именно они, по словам источника, пока не позволяют говорить о финальном согласовании всех позиций.

"Некоторые вопросы все еще нуждаются в обсуждении, но Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом", – добавил чиновник.

Ожидается, что президент США присоединится по телефону к вечерней встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Этот контакт, по словам источников, должен помочь согласовать позиции союзников перед следующим этапом консультаций.

Роль Европы

Американский чиновник отдельно отметил участие европейских партнеров в переговорах в Берлине. По его словам, представители стран ЕС действовали слаженно и конструктивно, что положительно повлияло на общую атмосферу консультаций.

"Европейские представители проявили себя исключительно хорошо, и есть надежда, что мы находимся на пути к миру", – отметил чиновник.

Он добавил, что именно общая позиция США и Европы позволила быстро продвинуться по ряду направлений, хотя окончательные решения еще впереди. В кулуарах, как отмечают собеседники журналистов, разговоры продолжались дольше запланированного, но стороны не выглядели уставшими.

Гарантии безопасности

Отдельным блоком переговоров стали вопросы гарантий безопасности для Украины. По словам американского чиновника, здесь также зафиксирован прогресс, в частности относительно механизмов, подобных статье 5 Североатлантического договора.

"Достигнут прогресс по безопасности гарантий для Украины, аналогичных статье 5 НАТО, но такие гарантии не будут оставаться на столе переговоров бесконечно долго", – подчеркнул он.

Также чиновник обратил внимание, что в рамках потенциального мирного соглашения Россия может быть открытой к вступлению Украины в Европейский союз. В то же время он подчеркнул, что это лишь один из элементов сложного переговорного процесса.

Заявление Трампа

После контактов с европейскими лидерами свою оценку ситуации озвучил и сам президент США Дональд Трамп. Он выступил в Белом доме после телефонного разговора с партнерами из Европы и прокомментировал ход переговорного процесса.

"У нас был длительный разговор, и, кажется, дела идут хорошо", – сказал Трамп.

В то же время американский лидер предостерег от чрезмерного оптимизма, напомнив, что подобные оценки звучали и раньше. По его словам, переговоры остаются сложными и требуют времени и терпения.

Трамп признал, что процесс достижения договоренностей непростой, но отметил усилия сторон: "Это сложный вопрос, но мы стараемся довести дело до конца".

Он также выразил мнение, что сейчас стороны находятся ближе к результату, чем когда-либо прежде: "Я думаю, что сейчас мы ближе, чем когда-либо прежде, и посмотрим, что сможем сделать".

По словам американского лидера, главным приоритетом для него остается сохранение человеческих жизней. Именно этот фактор, как он подчеркнул, определяет подход США к переговорам.

Позиции сторон

Дональд Трамп отдельно остановился на роли европейских лидеров в переговорах и на динамике позиций сторон. По его словам, поддержка со стороны Европы ощутима, но сам процесс остается нестабильным.

"Мы становимся ближе к результату. Мы имеем огромную поддержку со стороны европейских лидеров. Они также хотят завершения", – заявил президент США.

В то же время Трамп обратил внимание на изменчивость позиций участников процесса. По его словам, и Россия, и Украина время от времени демонстрируют готовность к завершению войны, но потом эта готовность может исчезать.

Президент США пояснил, что ключевым вызовом остается синхронизация подходов сторон: "В данный момент Россия хочет завершения. Проблема в том, что они хотят завершить, а потом внезапно уже не хотят. И Украина захочет завершения, а потом внезапно уже нет, поэтому нам нужно свести стороны к общей позиции".

Трамп подчеркнул, что основным мотивом для США остается прекращение боевых действий и сохранение жизней, даже если путь к этому будет долгим и сложным.

Как писал OBOZ.UA:

– 15 декабря Владимир Зеленский заявил, что дискуссии с Соединенными Штатами не были простыми. Важно, чтобы результат – то есть окончание полномасштабной войны – был справедливым.

– По территориям "диалога было достаточно". Единого решения все еще нет – у сторон разные позиции по этому поводу, сказал президент Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!