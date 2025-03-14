США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готова возобновить поставки Украине некоторого вида вооружения. А именно дальнобойных бомб GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb).

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Об этом пишет Reuters. Эти бомбы заменят старые запасы ракет ATACMS и обеспечат возможность поражения целей на расстоянии до 150 км.

Отмечается, что повторное появление GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни. Поскольку эти боеприпасы уже хранятся на складах в Европе.

"Модернизация оружия повысила стабильность систем навигации и улучшила защиту от российских РЭБов. Ранее враждебные "препятствия" снижали их эффективность. Поставки ожидаются в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Подробности

Администрация президента Дональда Трампа согласилась возобновить военную помощь и обмен разведданными из Украины после того, как Киев заявил, что готов поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Россией.

Следует отметить, что управляемые бомбы были закуплены при администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. США закупили новое вооружение и военную технику для Киева почти на 33,2 миллиарда долларов непосредственно у оборонных подрядчиков США и союзников.

Характеристики GLSDB

Это ракетная система, имеющая наибольшее соотношение дальности и стоимости. GLSDB с радиусом действия 150 км дает армиям возможность поражать высокопоказательные цели с точностью до 1 метра в глубь территории противника с более низкими затратами, чем все остальные системы.

GLSDB можно интегрировать в широкий спектр запускающих платформ. Это включает в себя HIMARS, пусковые установки M270 и системы Chunmoo. Эти варианты сочетания не только сохраняют ресурсы для вооруженных сил, но и увеличивают возможности существующих систем.

В случае с HIMARS и M270 GLSDB может работать в качестве альтернативы боеприпасам, обеспечивая увеличение дальности и снижая риск стать мишенью вражеских контрбатарейных единиц или беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки подтвердили, что полностью восстановили передачу Украине военной помощи и разведывательных данных.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, по итогам которых было объявлено, что Украина готова принять предложение Америки о немедленном 30-дневном прекращении огня.

В США выразили надежду, что РФ также примет это предложение. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков призвал "не забегать вперед" с вопросом о реакции России на предложение о прекращении огня. По его словам, Москва ждет от Вашингтона "деталей переговоров".

Также по итогам переговоров с Украиной Штаты объявили об отмене паузы в обмене разведданными и другой военной помощи.

5 марта в США официально подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены. В Белом доме пообещали, что Трамп рассмотрит возобновление поставок, когда "на стол будут положены некоторые меры по укреплению доверия".

В CNN со ссылкой на слова двух американских чиновников писали, что США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее силам обороны защищаться на фронте. В то же время Вашингтон "свернул" обмен любыми разведданными, которые украинские силы могли использовать для ударов по России.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса вечером 11 марта заявил, что договоренности, достигнутые во время переговоров Украины и США в Джидде, начинают выполняться. Появилось подтверждение, что поставка военной помощи от США уже началась.

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