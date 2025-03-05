Удары вглубь России под вопросом? США приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных Украине, – ЦРУ
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и предоставление разведывательных данных Украине после спора в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, он с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира.
Такое заявление Рэтклифф озвучил в разговоре с телеканалом Fox News. Слова директора ЦРУ, в частности, приводит корреспондент телеканала в Белом доме Эдвард Лоуренс.
А журналистка Fox News Джеки Хайнрих заявила, что Рэтклифф "молчаливо подтвердил" факт приостановления помощи и сослался на "паузу на военном фронте, на фронте разведки, чтобы привлечь всех причастных к поддержанию мира во всем мире".
Со своей стороны советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц в интервью Fox News заявил, что США рассмотрят возможность возобновления поставок помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
В частности, президент Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления поставок, если будут организованы мирные переговоры и "приняты меры по укреплению доверия".
"Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и фактически положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы отменить эту паузу", - сказал Волц.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее американские СМИ информировали, что Трамп приостановил военную помощь Украине после спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касалось техники, которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах.
4 марта Зеленский в соцсети Х заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров и подписать соглашение об ископаемых "в любое время и в любом удобном формате".
Во время обращения к Конгрессу Трамп приветствовал заявление Зеленского, однако, по данным The New York Times, он не отменил запрета на поставку оружия и другой помощи Украине. В The Wall Street Journal рассказали, что Трамп, вероятно, возобновит поставки, только когда убедится, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.
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