Удары вглубь России под вопросом? США приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных Украине, – ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и предоставление разведывательных данных Украине после спора в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, он с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира.

Такое заявление Рэтклифф озвучил в разговоре с телеканалом Fox News. Слова директора ЦРУ, в частности, приводит корреспондент телеканала в Белом доме Эдвард Лоуренс.

А журналистка Fox News Джеки Хайнрих заявила, что Рэтклифф​ "молчаливо подтвердил" факт приостановления помощи и сослался на "паузу на военном фронте, на фронте разведки, чтобы привлечь всех причастных к поддержанию мира во всем мире".

Со своей стороны советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц в интервью Fox News заявил, что США рассмотрят возможность возобновления поставок помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.

В частности, президент Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления поставок, если будут организованы мирные переговоры и "приняты меры по укреплению доверия".

"Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и фактически положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы отменить эту паузу", - сказал Волц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американские СМИ информировали, что Трамп приостановил военную помощь Украине после спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касалось техники, которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах.

4 марта Зеленский в соцсети Х заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров и подписать соглашение об ископаемых "в любое время и в любом удобном формате".

Во время обращения к Конгрессу Трамп приветствовал заявление Зеленского, однако, по данным The New York Times, он не отменил запрета на поставку оружия и другой помощи Украине. В The Wall Street Journal рассказали, что Трамп, вероятно, возобновит поставки, только когда убедится, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

