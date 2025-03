США продолжают делиться с Украиной разведданными оборонного характера – CNN

Соединенные Штаты Америки продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее Силам обороны защищаться на фронте. В то же время Вашингтон "свернул" обмен любыми разведданными, которые украинские силы могли использовать для ударов по России.

Об этом в пятницу, 7 марта, сообщило издание CNN со ссылкой на слова двух американских чиновников. Собеседники журналистов говорят, что США не хотят, чтобы их считали активно помогающими Украине наносить удары по территории России.

Поэтому поставки военной помощи были приостановлены в начале этой недели, заявили чиновники. Но, по их словам, США не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя.

Чиновники также отметили, что спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска, на который возлагаются украинские военные, по-прежнему работает в Украине.

Ранее сообщалось, что 5 марта в США официально подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены после спора президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. В американской администрации пообещали, что Трамп рассмотрит возобновление поставок, когда "на стол будут положены некоторые меры укрепления доверия".

По данным западных СМИ, администрация США приостановила обмен разведданными, используемыми Киевом для систем раннего предупреждения для защиты от российских ракет дальнего действия и дроновых ударов, для целеуказаний по ударам из управляемых реактивных систем залпового огня HIMARS (GMLRS) и для ударов дальнего действия по России.

Советник по национальной безопасности Майк Уолтс и директор ЦРУ Джон Ретклифф отметили ранее на этой неделе, что пауза может быть недолгой, если президент "будет доволен" тем, что Украина делает шаги к переговорам по прекращению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) оценили, что отсутствие разведданных от Вашингтона повредит способности Украины защищаться от российских обстрелов и наносить дальние удары по военным объектам в РФ.

