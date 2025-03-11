'Теперь мяч на стороне России': Рубио и Уолтц анонсировали переговоры США с представителями Путина

В ходе переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской сторон от США прозвучало предложение "вступить в стадию прекращения огня и немедленных переговоров" для "завершении конфликта с учетом интересов Украины". Украина приняла указанное предложение.

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Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Теперь, по его словам, указанные позиции будут переданы руководителям страны-агрессора.

"Теперь мы передаем предложение России. Мы надеемся, что она скажет "да" миру. Мяч теперь на стороне России", – отметил глава Госдепа США.

Марко Рубио несколько раз повторил, что в США "надеются, что Россия скажет "да".

"Мы покажем (россиянам), что есть на столе. Украина готова прекратить стрелять и начать говорить. Надеюсь, Россия скажет "да". Если нет – мы узнаем, что препятствует миру. Лучший жест доброй воли от России – сказать "да" украинскому предложению", – рассказал госсекретарь США.

В свою очередь советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что "украинская делегация четко дала понять, что разделяет видение Трампа и его решимость завершить боевые действия".

В ответ на проявление указанной позиции Трамп решил снять прекращение военной помощи Украине, причем "это вступает в силу немедленно".

Но "прекращение огня" является первым шагом, уточнил Уолтц. У Украины должны быть гарантии, и со своей стороны США видят их в продлении военной помощи.

"Гарантии – это программа PDA (т.е. предоставление военной помощи со складов американской армии. – Ред.). Наше министерство обороны пересмотрит, какие боеприпасы находились в процессе передачи. PDA продолжится для украинцев", – сказал он.

Соглашение по поводу полезных ископаемых не было предметом этих переговоров, уточнили Рубио и Уолтц. По их словам, договор "уже был согласован с казначействами Украины и США", и президенты обеих стран "поручили соответствующим членам своих правительств довести его до окончательного завершения".

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение о прекращении войны с Россией, развитии двусторонних отношений и не только.

По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

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