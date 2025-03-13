В США подтвердили возобновление поставок оружия и разведданных Украине – CNN

В Соединенных Штатах Америки подтвердили, что полностью восстановили передачу Украине военной помочи и разведывательных данных. Американское оружие снова поступает в Украину после встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.

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Об этом изданию CNN сказал американский чиновник. Собеседник журналистов отметил, что артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS снова отправляются в Украину в рамках пакетов, одобренных администрацией Джо Байдена.

Эти поставки были приостановлены после скандала в Белом доме между президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Часть этого оружия хранилась в Польше до того, как его передавали Украине. Во вторник вечером государственный секретарь Польши в Министерстве национальной обороны Павел Залевский сообщил, что оружие в Жешуве недалеко от границы с Украиной снова начало перемещаться.

По словам чиновника, американские подрядчики, которые находятся в Украине для оказания помощи в обслуживании, обучении и поддержке более сложных систем вооружения страны, также возобновили свою работу.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, по итогам которых было объявлено, что Украина готова принять предложение Америки о немедленном 30-дневном прекращении огня.

В США выразили надежду, что РФ тоже примет это предложение. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков призвал "не забегать вперед" с вопросом о реакции России на предложение о прекращении огня. По его словам, Москва ждет от Вашингтона "деталей переговоров".

Также по итогам переговоров с Украиной Штаты объявили об отмене паузы в обмене разведданными и другой военной помощи.

5 марта в США официально подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены. В Белом доме пообещали, что Трамп рассмотрит возобновление поставок, когда "на стол будут положены некоторые меры укрепления доверия".

В CNN со ссылкой на слова двух американских чиновников писали, что США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее Силам обороны защищаться на фронте. В то же время Вашингтон "свернул" обмен любыми разведданными, которые украинские силы могли использовать для ударов по России.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса вечером 11 марта заявил, что договоренности, достигнутые во время переговоров Украины и США в Джидде, начинают выполняться. Появилось подтверждение, что поставки военной помощи от США уже начались.

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