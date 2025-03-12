'Россия не хочет забегать вперед': в Кремле официально прокомментировали идею о 30-дневном прекращении огня

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение перемирия в Украине, которое поступило после американско-украинских переговор в Саудовской Аравии. Он попросил "не забегать вперед" с вопросом о реакции Москвы и добавил, что а Кремле ждут от США деталей переговоров.

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По словам Пескова, в Кремле "внимательно изучают" заявления по итогам переговоров США и Украины. "Россия исходит из того, что госсекретарь Рубио и помощник Трампа по нацбезопасности Уолтц проинформируют о деталях переговоров в Саудовской Аравии", – заявил он росСМИ.

Он также допустил телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после переговоров США и Украины.

"Если такая потребность возникнет, он (звонок. – Ред.) быстро может быть организован", – сказал он.

Песков также заявил, возможности для сотрудничества РФ и США, в том числе относительно редкоземельных металлов, есть, но пока "разговор об этом не ведется".

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