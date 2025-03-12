"Мы встали на шаг ближе к прекращению войны": глава разведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведывательными данными с Украиной. Предварительно данное решение было принято по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, Саудовская Аравия.

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Об этом она написала в соцсети Х. Она отметила, что это произошло благодаря лидерству президента США Дональда Трампа.

"Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы стали на один значительный шаг поближе к прекращению кровопролитной войны в Украине. По поручению президента завершилась пауза в обмене разведданными с Украиной", – отметила Габбард.

Также после переговоров в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня. Главная интрига состоит в том, согласится ли на такое предложение государство-агрессор Россия.

При этом американская аэрокосмическая компания Maxar начала возобновлять аккаунты украинских пользователей. Им возвращают доступ к коммерческим спутниковым изображениям, собранным правительством США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заморозил поставки в Украину всей военной помощи, в том числе и боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Он сделал это якобы из-за своей неуверенности в том, что украинская сторона хочет договариваться о мире.

Следующим шагом Трампа стала остановка предоставления разведывательных данных Украине, в том числе тех, которые украинские силы могли использовать для ударов по России. При этом европейские страны пытались компенсировать разведданные, предоставляемые Соединенными Штатами Украине.

После того, как США приостановили оказание военной помощи Украине, Россия начала мощные воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру и убила десятки украинцев.

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