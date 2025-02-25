Соглашение о завершении войны в Украине может оставить обе стороны 'немного несчастными' – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы добился "значительных успехов" в прекращении войны России против Украины. По крайней мере, как утверждают в Белом доме, российский диктатор Владимир Путин будет вынужден пойти на "определенные уступки" в заключении мирного соглашения. Но на уступки должна пойти и Украина.

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Об этом 25 февраля заявила спикер администрации Трампа Кэролайт Ливитт. По ее словам, действующий американский "президент знает лучше предшественников, как заключить соглашение".

"На самом деле Путин будет вынужден пойти на определенные уступки, чтобы добиться этого соглашения. Чтобы заключить сделку, необходимо обе стороны усадить за стол переговоров. Типично для хорошего соглашения, когда после его заключения стороны немного несчастны", – сказала спикер Белого дома.

Она подтвердила, что "президент и его команда обсуждают" возможные уступки сторонам, но отказалась назвать их. Ливитт лишь заметила, что Трамп якобы "уже добился значительных успехов" в "прекращении конфликта", и переговоры будут продолжаться.

"Президент (Трамп) искренне настроен на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной", – заверила она.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня в Саудовской Аравии должна была состояться вторая встреча делегаций США и РФ. Ранее об этой встрече в Эр-Рияде в этот день заявлял президент США Дональд Трамп, хотя в РФ это и отрицали.

18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Учитывая заявления представителей обеих делегаций, стороны остались довольны друг другом.

В частности, США и РФ договорились обновить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Причем о завершении российско-украинской войны, как уверяли сами американцы, речь не шла.

Сразу после этих переговоров Трамп дал странную пресс-конференцию, в которой обвинил Украину в начале войны.

Из-за такого резкого геополитического разворота США европейские лидеры провели две "экстренные встречи", а в Китае поздравили с "консенсусом" Россию и США.

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