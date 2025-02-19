В Париже прошла вторая 'экстренная встреча' европейских лидеров: что решили

Вторая так называемая "экстренная встреча" европейских лидеров, созванных по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона на фоне переговоров США и РФ, была "долгой". По словам французского лидера, позиция партнеров Украины остается четкой и объединенной: "мы хотим устойчивого и крепкого мира в Украине".

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Об этом президент Франции заявил 19 февраля. Он уточнил, что встреча была только "с несколькими лидерами стран Евросоюза, а также Канады, Исландии и Норвегии".

"Мы поддерживаем Украину и берем на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", – в частности, заявил господин Макрон.

Президент Франции добавил, что Европа имеет общую с президентом США Дональдом Трампом цель "положить конец агрессивной войне, которую Россия ведет почти три года".

По утверждению г-на Макрона, есть три основных принципа, на которых концентрируются усилия европейских лидеров:

Украина должна быть вовлечена в любые переговоры, а ее права необходимо уважать

мир должен быть продолжительным и сопровождаться "надежными гарантиями"

опасения Европы по безопасности также "должны быть учтены"

"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов и возможностей в сфере обороны и безопасности для Европы и каждой из наших стран. Решения будут приняты в ближайшие дни и недели", – пообещал президент Франции.

Также встречу прокомментировал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он отметил, что результат войны в Украине сформирует безопасность в Европе на десятилетие вперед.

"Через Украину Европа и мир находятся на развилке. Как закончится война в Украине, повлияет и сформирует безопасность всей Европы на последующие поколения. Мы относимся к этому очень, очень серьезно", – сказал Кристерссон.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля в столице Франции Париже состоялась первая "экстренная встреча" европейских лидеров. На ней также говорили, что наше государство заслуживает мир, достигнутый через силу. В первой встрече приняли участие лидеры ключевых стран Европы, включая Германию, Великобританию, Италию, Испанию, Нидерланды и Данию, а также представители Еврокомиссии и НАТО.

В Европейском Союзе уже некоторое время обсуждают возможность развернуть в Украине бригады своих военных в рамках соглашения о прекращении огня в войне, которую ведет страна-террорист. Европа рассматривает вариант развернуть на территории нашей страны 25-30 тысяч военных для демонстрации силы, но не на линии столкновения.

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