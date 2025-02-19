Зеленский не должен был начинать эту войну, а Россия хочет ее остановить: Трамп дал резонансную пресс-конференцию после переговоров в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп вечером 18 февраля сделал ряд заявлений по поводу войны РФ против Украины. Он снова повторил, что Россия якобы хочет ее закончить, а также подверг критике страны Европы и своего предшественника Джо Байдена.

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Об этом американский лидер сказал в ходе общения с журналистами в Мар-а-Лаго. На их вопросы он ответил после состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров американской и российской делегаций.

Эту встречу Трамп оценил положительно – по его словам, переговоры с россиянами в Эр-Рияде прошли хорошо и Россия "хочет закончить войну". "Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить эту происходящую дикость. Ее солдаты там тысячами погибают еженедельно и корейские солдаты тоже", – сказал он.

Президент также заявил, что войну в Украине можно было бы решить без территориальных потерь еще несколько лет назад.

"Это можно было бы решить очень легко. Даже не очень опытный переговорщик мог бы решить этот вопрос еще несколько лет назад, без больших потерь территорий, без потерь многих жизней и без разрушения городов, просто лежащих в руинах... Эту войну можно было остановить еще тогда – без кровопролития, без значительных территориальных потерь, без разрушенных городов", – отметил он.

Он раскритиковал европейских лидеров, которые пожаловались на то, что их не привлекли к переговорам, и подчеркнул, что хочет "спасти миллионы жизней", а также стремится предотвратить третью мировую войну.

"Я думаю, что у меня есть сила положить конец этой войне, и по моему мнению, все идет хорошо. Но сегодня я услышал: "Вот, нас не пригласили". Ну, вы там три года. Вы должны были закончить это через три года. Вам не следовало вообще это начинать. Вы могли заключить соглашение", – так он ответил на беспокойство касательно переговоров США с Россией, в которых не участвовали Украина и Евросоюз.

Трамп заявил, что рейтинг главы нашего государства Владимира Зеленского упал до 4%, а Украина должна провести выборы "если хочет иметь место за столом переговоров".

Президент выразил уверенность в том, что Россия способна "очень быстро" уничтожить украинские города на 100%, в том числе Киев, но не хочет этого делать.

Американский лидер поддержал размещение в Украине военного контингента Европы, но не США – Штаты, по его словам, слишком далеко.

Трамп заявил, что США выделили Украине 350 миллиардов долларов. "Где все эти деньги, никто не знает, где они?" – сказал он, отметив, что Украине придется платить или разбираться, куда делись деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Площадкой для такой встречи, вероятно, станет Саудовская Аравия.

Советник по вопросам нацбезопасности США Майк Уолтц после встречи с россиянами в Саудовской Аравии заявил, что Дональд Трамп намерен "очень быстро" продвигать процесс переговоров по прекращению войны и установлению мира в Украине. Он делает для этого шаги, способствующие процессу урегулирования.

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