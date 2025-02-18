В Саудовской Аравии стартовали переговоры делегаций России и США: российский представитель заговорил о "прогрессе" и упомянул об Арктике. Видео

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит встреча представителей России и США. Переговоры проходят с участием делегаций обеих стран, а также саудовских чиновников.

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Как сообщают РосСМИ со ссылкой на слова главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, стороны обсуждали возможность возобновления сотрудничества в разных экономических сферах. Он также заявил, что санкционная политика США не смогла сдержать Россию, а наоборот, способствовала ее экономической независимости.

При этом якобы сейчас США готовы выслушать позицию Россию, а команда предыдущего президента Джо Байдена "не стремилась понять их беспокойство".

По словам главы РФПИ, политика Байдена подорвала доверие к доллару, а санкции помогли РФ стать более независимой.

Также он добавил, что диалог с новой администрацией США позволяет сказать правду – политика сдерживания РФ провалилась. Многие американские компании потеряли свои позиции на рынке РФ и свои будущие подходы.

Дмитриев отметил, что Вашингтон сейчас демонстрирует готовность к диалогу, в том числе по санкциям, хотя переговорный процесс только на начальном этапе.

"Прогресс в переговорах РФ и США возможен в ближайшие 2-3 месяца", – заявил Дмитриев.

Также он отметил необходимость совместных проектов, в частности в Арктике, которые "позволят делать экономики России и США успешнее".

Российский представитель добавил, что американские нефтяные компании в какой-то момент вернутся в Россию.

"Зачем им упускать возможность получить доступ к природным ресурсам России, которые им дала Россия?" – сказал он.

Делегации РФ и США не обсуждали в Эр-Рияде тему "Северных потоков".

РосСМИ пишут, что встреча в Эр-Рияде, как ожидается, посвящена прежде всего восстановлению российско-американских отношений. Кроме того, во время переговоров будут подняты и вопросы войны в Украине.

Перед началом переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с королем Саудовской Аравии. Визит состоялся с участием советника президента РФ Юрия Ушакова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Россию на переговорах в Саудовской Аравии представляют именно Лавров и Ушаков.

Как сообщал OBOZ.UA, в состав американской делегации вошли государственный секретарь США Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Последний заявлял, что темой встречи будет завершение войны России против Украины.

В Государственном департаменте США сделали заявление относительно встречи с российской делегацией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Там заверили, что она не будет переговорами по поводу войны в Украине.

СМИ писали, что события в Саудовской Аравии должны стать подготовительным этапом перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, а также еще одним шагом к якобы улучшению отношений между странами.

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