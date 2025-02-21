В Китае отреагировали на 'консенсус' России и США по урегулированию войны в Украине

В Китае выразили поддержку "недавнему консенсусу", якобы достигнутому США и Россией в вопросе российского вторжения в Украину. Пекин также надеется, что "стороны найдут решение", которое "учтет обеспокоенность друг друга".

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Китай также готов сыграть "конструктивную роль" в будущих мирных переговорах. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на саммите "Группы 20" в Южной Африке, пишет Рolitico.

Заявление Ван И по поводу российско-украинской воины процитировало утром в пятницу, 21 февраля, Министерство иностранных дел Китая.

Главный дипломат КНР отметил, что "в последнее время растет количество призывов к мирным переговорам и окно для мира открывается".

"Хотя позиции всех сторон не совсем согласованы, а сложные вопросы не имеют простых решений, диалог всегда лучше противостояния, а мирные переговоры всегда лучше войны. Китай всегда выступал за скорейшее и мирное разрешение кризиса и всегда активно выступал за мир, и способствовал переговорам в соответствии с "четырьмя обязательствами", выдвинутыми президентом Си Цзиньпином", – отметил Ван И.

Пекин, по его словам, одобрительно встретил "консенсус" между США и Россией и готов поучаствовать в "политическом урегулировании кризиса".

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией, и надеется, что все заинтересованные стороны смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, которое учтет обеспокоенность друг друга. Китай готов учитывать беспокойство международного сообщества, особенно стран Глобального Юга, в соответствии с запросами заинтересованных сторон и продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", – процитировали заявление Ван И в МИД Китая.

В то же время Рolitico отметило, что глава китайской дипломатии на полях саммита G20 в Йоханнесбурге в четверг встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Издание пишет, что свою позицию Китай высказал после двусторонней встречи американской и российской делегаций в Саудовской Аравии на этой неделе, куда ни Киев, ни Европу не пригласили. Эта встреча вызвала опасения, что "мирное соглашение" может быть составлено на выгодных для агрессора условиях.

Тем временем президент США Дональд Трамп после этой встречи разродился рядом заявлений, полностью повторяющих кремлевские нарративы. В частности, назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и обвинил Украину в неспровоцированном полномасштабном вторжении России.

Напомним, несколько дней назад Китай уже очертил свою позицию об окончании войны в Украине. Пекин выразил уверенность, что скоро удастся достичь справедливого соглашения.

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