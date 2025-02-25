СМИ сообщили о второй встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 25 февраля: у Лаврова отрицают

Дипломатические источники западных СМИ сообщили, что во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии состоится вторая встреча делегаций США и РФ, которая станет "продолжением" официально начавшихся ровно неделю назад переговоров. Ранее об этой встрече в Эр-Рияде в этот день заявлял президент США Дональд Трамп.

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В этот раз подтверждение факта встречи от своих источников получило немецкое издание Zeit. В то же время в России упорно продолжают отрицать факт встречи, заявляя, что подобные контакты якобы "не готовят".

По данным источников Zeit среди западных дипломатов, встреча в Эр-Рияде сегодня состоится.

"Сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди представители России и США снова ведут переговоры о будущем Украины. По словам дипломатических источников, это "встреча в продолжение" переговоров на прошлой неделе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Украину и ЕС не пригласили", – говорится в сообщении.

Издание также напомнило, что эти переговоры проходят на следующий день после визита в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона. Он после встречи с Трампом заявил, что "прекращение огня в войне в Украине может наступить в течение нескольких недель".

Ранее о намерениях провести второй раунд переговоров с Россией в Эр-Рияде 25 февраля заявлял сам Трамп. В то же время официальная Москва упорно продолжает отрицать факт встречи.

"Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", – заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков российским СМИ 23 февраля.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Судя по заявлениям представителей обеих делегаций, стороны остались довольны друг другом.

В частности, США и РФ договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. О завершении российско-украинской войны, как уверяли американцы, речь не шла.

Однако в ISW, проанализировав сигналы РФ на упомянутых переговорах, констатировали: Кремль не отказался от своих целей, а президент Зеленский подчеркнул, что Россия снова поставила ультиматум и сравнил нынешние переговоры со Стамбулом-2022.

После этих переговоров Трамп дал странную пресс-конференцию, в которой обвинил Украину в начале войны и выдал, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет ее завершить.

Европейские лидеры собрались на "экстренную встречу" из-за резкого геополитического разворота США, а в Китае приветствовали "консенсус" России и США.

22 февраля Трамп анонсировал новые переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.

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