Системы ПВО, дроны и ракеты: в Германии анонсировали новые поставки оружия Украине

Поскольку в Европе считают, что положить конец войне в Украине возможно только по формуле Джорджа Вашингтона "мир через силу", Германия готовит для Украины новые пакеты военной помощи. И ждать их нужно "в ближайшие месяцы".

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Об этом сказала и.о. министра иностранных дел Германии Анналена Бербок. Объявление прозвучало после встречи главы МИД ФРГ с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

"Настоящий мир не приходит при капитуляции. Прекращение огня на условиях России было бы не завершением войны, а прелюдией к следующему наступлению Поэтому наш ответ на войну Путина – мир через силу, мир через европейское единство и решительность", – заявила Анналена Бербок.

Она отметила, что ФРГ "в ближайшие месяцы предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты, беспилотники и радары".

В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна "отдана укреплению европейской безопасности и достижению устойчивого мира в Украине". Он вручил Анналене Бербок эстонский "Крест за заслуги", по его словам, "в знак признания ее преданности Украине и Европе".

Отдельно Бербок намекнула, что политика Венгрии в отношении Украины требует от ЕС искать пути принятия решений в обход позиции этой страны. По ее словам, блок "должен иметь смелость реформировать процесс принятия решений в Европейском Союзе".

Как сообщал OBOZ.UA, вчера президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине нового масштабного пакета военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. В пакете на сумму в два миллиарда евро украинская армия получит средства противовоздушной обороны, ПЗРК Mistral, ракеты для самолетов Mirage.

Украинский лидер добавил, что военным ВСУ следует ожидать новых поставок в Украину французских истребителей.

Напомним, что НАТО взяло под контроль передачу вооружения и подготовку украинских военнослужащих в Польше, где был создан логистический центр POLLOG HUB. Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш в Ясенке посетил польских и норвежских солдат, служащих в центре.

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