Стали частью воздушного щита Украины: Зеленский и Макрон анонсировали увеличение количества самолетов Mirage-2000

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 марта объявил о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью в 2 млрд евро. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский отметил, что также в планах – увеличение в Вооруженных силах Украины числа французских истребителей Mirage-2000.

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Соответствующие заявления прозвучали по итогам встреч лидеров стран. В частности, президент Украины поблагодарил французского коллегу за ранее предоставленные боевые самолеты.

"Mirage-2000 стали частью нашего воздушного щита, помогают нам защищаться, прежде всего, от "Шахедов" и других ударных беспилотников. Мы проговорили, что будем увеличивать количество "Миражей", – отметил Владимир Зеленский.

В заявлении Макрона о новом пакете военной помощи о самих самолетах речь не шла, однако французский президент уточнил, что в пакете будут боеприпасы для Mirage-2000.

По его словам, новый пакет помощи "непосредственно отвечает первоочередным потребностям" Вооруженных сил Украины.

"Это, например, противотанковые ракеты MILAN, ракеты MICA, которые оснащены Mirage, это ракеты наземной защиты Mistral. Это также средства, которые позволят Украине удерживать фронт: бронемашины VAB, АМХ-10RX. Это другие боеприпасы, включая дистанционно управляемые", – сказал Эмманюэль Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, о том, что ВСУ могут получить больше французских истребителей Mirage 2000, президент Франции сообщил еще 17 марта. Правда, тогда это было только предположение.

Mirage 2000 – французский многоцелевой реактивный одномоторный истребитель четвертого поколения с низко расположенным треугольным крылом. Это был основной боевой самолет воздушных сил Франции в начале XXI века.

Всего построено более 600 самолетов, и производственную линию Mirage 2000 остановили в 2007 году. Пилоты ВС Франции пересели в кабины многоцелевых истребителей Dassault Rafale.

В октябре прошлого года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна передает Украине обновленные истребители Mirage 2000-5F.

Перед отправкой в нашу страну они были модернизированы для применения нового ракетного вооружения, еще усовершенствованы системы радиоэлектронной борьбы.

В феврале этого года министерство обороны Франции сообщило о передаче первой партии Mirage 2000-5F, точное количество переданных самолетов не было обнародовано.

7 марта, Mirage 2000 был впервые применен силами ВС ВСУ для отражения российского ракетно-дронового удара.

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