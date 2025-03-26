Франция выделит Украине пакет военной помощи на €2 млрд: Макрон сказал, что в него войдет

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением на 2 млрд евро. Украинская армия получит средства для противовоздушной обороны, ПЗРК Mistral, ракеты для самолетов Mirage.

Видео дня

Кроме того, Париж передаст Силам обороны бронемашины VAB и AMX-10 RС, боеприпасы и другое вооружение. С таким объявлением французский президент выступил на совместном брифинге с Владимиром Зеленским в Париже в среду, 26 марта.

"Хотел бы сегодня объявить новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 2 млрд евро", – сказал Макрон, отметив, что этот пакет должен "отвечать первоочередным потребностям" армии Украины.

Франция передает ракеты в самолеты Mirage 2000, ракеты MICA, средства ПВО, ПТРК Milan, ПЗРК Mistral, бронемашины AMX-10RC, БТР VAB, боеприпасы и другое вооружение.

Также помощь Франции будет включать прямые инвестиции для производства военной техники непосредственно в Украине.

"Это боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями", – добавил он.

Французский президент также отметил, что страна-агрессор Россия не показывает того, что она на самом деле хочет мира и продолжает наносить интенсивные удары по Украине и ее гражданской инфраструктуре. Париж осуждает удары РФ по Украине и считает, что они должны быть полностью прекращены.

Кроме того, по словам Макрона, Франция продолжает работу над тем, чтобы построить стабильный мир для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО взяло под контроль передачу вооружения и подготовку украинских военнослужащих в Польше, где был создан логистический центр POLLOG HUB. Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш в Ясенке посетил польских и норвежских солдат, которые служат в центре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!