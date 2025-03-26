Передачу оружия Украине и подготовку военных в Польше взяло под контроль НАТО: что это значит

НАТО взяло под контроль передачу вооружения и подготовку украинских военнослужащих в Польше, где был создан логистический центр POLLOG HUB. В среду, 26 марта, вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш в Ясенке посетил польских и норвежских солдат, которые служат в центре.

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Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Польши. В POLLOG HUB поступает военная помощь со всего мира, часть которой отправляют в Украину.

"Я очень рад, что все вернулось на круги своя. После решения Соединенных Штатов я также получил сообщение о транспортировке оборудования из Америки и других стран-союзников. Сейчас уже 45 стран пожертвовали оборудование, то есть передали оборудование Украине. Это и военная помощь, и гуманитарная помощь. Мы очень благодарны за эту помощь, потому что это также в интересах Польши и польской безопасности", – отметил вице-премьер-министр.

Политик подчеркнул, что помощь Украине является первоочередной задачей, поскольку нужно поддерживать тех, кто борется за свою независимость и свободу. Сейчас украинцы защищают свою землю и детей.

В минобороны Польши сообщили, что, по оценкам, через страну прошли более 80% военных пожертвований украинскому партнеру.

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что масштабы и характер деятельности по поддержке функционирования POLLOGHUB партнерами со временем менялись. Однако это масштабная операция, требующая значительных усилий от всех стран.

"С момента решения саммита НАТО это уже не двусторонние отношения, а создана новая миссия NSAT-U. Миссия НАТО, которая отвечает за передачу техники в Украину, т.е. материально-техническое обеспечение, отвечает за подготовку, обучение украинских военных и приобретение оперативных навыков на послевоенный период для украинской армии. Эти три основные задачи стоят перед новым командованием, новой операцией НАТО, операцией материально-технического обеспечения, подготовкой и наращиванием возможностей украинских войск", – отметил политик.

Напомним, в конце февраля Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, которая борется с РФ. Он анонсировал подготовку 46-го пакета помощи Украине на сумму более 200 миллионов евро. Косиняк-Камыш добавил, что Польша продолжит тренировать украинских военных на своей территории, подготовив уже 28 тысяч бойцов.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша планирует ужесточить охрану своей границы с Беларусью. Для этого страна наберет 1500 новых сотрудников пограничной службы, которые будут направлены на потенциально опасные участки.

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