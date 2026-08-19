В 1990-х годах немалые группы киевской либеральной интеллигенции всячески убеждали, что Украина обрела независимость случайно, удачно воспользовавшись мятежом значительной части верхушки союзной номенклатуры и "золотопогонных" военных и чекистов. Мол, эта независимость буквально свалилась на головы Леонида Кравчука и его команды, да и большинство жителей УССР вовсе не стремилось жить в суверенном государстве. Во Львове интеллектуалы – не все, но немало – тоже склонялись к такому мнению.

Видео дня

Одним словом, Украине случайно повезло, сработал фактор ГКЧП (кто еще помнит, как расшифровывается эта аббревиатура, а? "Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР", вот как; аббревиатура ГКЧП, на мой взгляд, не подлежит переводу, как и ВЧК, ОГПУ, КГБ, КПСС и другие тоталитарные образования – скажем, SS, SD, SA, NSDAP). Так утверждают некоторые и по сей день. Однако эти утверждения нельзя признать правильными.

Ведь на самом деле путч ГКЧП был вызван в основном тем, что без Украины любой вариант "обновленного Союза" никто в Москве и Петербурге – ни "команда Горбачева", ни ее оппоненты из числа союзной номенклатуры, ни тогдашние "записные" российские демократы Ельцин-Собчак-Попов – не мог себе представить. А Украина – тогда еще УССР – шаг за шагом отдалялась от "союзного центра".

Уже Декларация о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года в преамбуле перечеркнула любые формулы "обновленного Союза", кроме, разве что, конфедерации государств, говоря о "верховенстве, самостоятельности, полноте и неделимости власти республики в пределах её территории, а также о независимости и равноправии во внешних отношениях". Украина провозглашала свое право на самостоятельные системы власти, законодательства, финансово-экономической системы, свою армию и внешнюю политику. В развитие положений Декларации летом и осенью 1990 года были приняты Закон об экономической самостоятельности Украины и ряд других актов. Уже к осени 1990 года республиканское законодательство существенно противоречило союзному. Возникла правовая коллизия, известная под названием "войны законов" и "парада суверенитетов" союзных республик, ведь Украина не была одинока в своих действиях. "Союзный центр" в ответ провел референдум 17 марта 1991 года, который не соответствовал целому ряду правовых норм, начиная с вынесенного на голосование вопроса, в котором скрыто содержалось целых четыре разных проблемы (скажем, "сохранение Союза как обновленной федерации" — как это понимать?), и заканчивая отсутствием на избирательных участках международных наблюдателей. При этом Украина провела наряду с союзным референдумом ещё и республиканский опрос, вопрос которого был сформулирован гораздо четче: "Согласны ли Вы с тем, что Украина должна входить в состав Союза советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?", то есть на условиях "мягкой" конфедерации. Это получило поддержку 80 % участников голосования, а за союзную формулу в УССР проголосовало около 70 %, следовательно, и Киев, и Москва могли ссылаться на "свои" результаты народного волеизъявления, но…

С апреля 1991 года начался так называемый Ново-Огаревский процесс, когда стала прорисовываться финишная прямая Союзного договора. Согласно проекту этого договора суверенитет республик сводился на нет, речь шла о едином государстве, где республики должны были играть роль то ли штатов, то ли земель, а "центр" становился единственным субъектом международного права. Украина не приняла участия в этом процессе, более того: в апреле 1991 года президиум Верховного Совета УССР принял постановление, согласно которому на территории Украины приостанавливалось действие одного из экономических указов президента СССР Горбачева. Таким образом, как де-юре, так и де-факто начался переход к конфедеративным отношениям с "Союзным центром". Не только Украина заняла такую позицию – ее поддержали в той или иной форме Латвия, Эстония, Молдова, Армения, а Литва и Грузия к тому времени уже провозгласили восстановление своей полной независимости.

Ответом на такое "самоуправство" союзных республик как раз и стал ГКЧП, то есть попытка разворота назад, осуществленная консервативным крылом КПСС и армией 19 августа 1991 года. Все обстоятельства этой акции до сих пор неизвестны, но так или иначе не независимость Украины стала следствием провала ГКЧП, как многие утверждают до сих пор, а наоборот – путч был вызван тем, что без Украины "обновленный Союз" никто из руководителей СССР и России не мог себе представить.

Параллельно, в обход Кремля, ещё с конца 1990 года велись консультации между Беларусью, Казахстаном, Россией и Украиной о создании межгосударственного объединения на месте СССР. В политическом лексиконе появилось понятие "Содружество". Трудно сказать, кто впервые употребил его, но оно сразу прижилось – я сам опубликовал осенью 1990 года в популярной тогда газете "Молодёжь Украины" статью "Империя или Содружество?". О том, что переговоры велись, позже свидетельствовали и Борис Ельцин ("Основные позиции и подходы были согласованы ещё год назад, когда четыре республики – Беларусь, Казахстан, Россия и Украина – в декабре прошлого года вели подготовку к четырехстороннему соглашению"), и Леонид Кравчук ("Еще год назад Беларусь предложила разработать проект нового договора. Белорусская сторона подготовила очень интересный документ – документ четырех – Украины, Беларуси, России, Казахстана"). С гневом вспоминает об этом документе и Михаил Горбачёв. Но тогда его подписать не решились, хотя консультации продолжались и дальше. Разумеется, организаторы ГКЧП знали об этих переговорах. Как и о сути позиции Украины – кто хочет, пусть подписывает договор об "обновленном" Союзе, а мы, как и некоторые другие республики, подпишем договор с этим Союзом, не более того.

Некоторые в свое время упрекали: а почему Кравчук не взобрался на танк и открыто не поддержал Ельцина? Но ведь Киев – не Москва: с каким удовольствием армейские генералы и полковники потопили бы проклятых "хахлов" в крови! Поэтому в тех обстоятельствах (но не позже!) маневр "между капельками", по-видимому, был оптимальным.

И, в заключение: 5 декабря 1991 года, после всеукраинского референдума и президентских выборов, когда Леонид Кравчук принес президентскую присягу, Верховная Рада, в свою очередь, приняла "Послание к парламентам и народам всех стран", в котором содержалось утверждение: "Договор 1922 года о создании Союза ССР Украина считает в отношении себя недействительным и недействующим". А вскоре под давлением независимой Украины СССР вообще прекратил своё существование…