В своем видеообращении 18 августа Федоров поставил вопрос, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы смогут снова ВЫБИРАТЬ свою власть.

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"Я переконаний, що ні. Демократія не може бути ЗАРУЧНИЦЕЮ Росії", – заявив він.

Федоров наголосив, що Україна має знайти законний, безпечний і реалістичний механізм для відновлення повноцінного демократичного процесу [тобто ВИБОРІВ] навіть за умов тривалої війни.

(Серед питань, які потрібно вирішити, він назвав участь у голосуванні військових, мільйонів українців за кордоном та людей із прифронтових регіонів.)

"Складність НЕ означає НЕМОЖЛИВІСТЬ. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим", – сказав Федоров.

[Між іншим, додам від себе, навіть Південна Корея в 1952 році, тобто в розпал КОРЕЙСЬКОЇ ВІЙНИ, спромоглася провести достатньо на той час демократичні для свого регіону президентські вибори, ще й за явки виборців понад 88%.]

Щодо ж КОРУПЦІЇ ВЛАДИ Федоров підкреслив:

"Під час війни ВКРАДЕНІ гроші можуть означати дрон, який не купили, боєприпас, який не доїхав, систему РЕБ, якої не було, машину, яка не евакуювала пораненого, технологію, яку можна було запустити у виробництво, але не запустили".

Він також зазначив, що державні структури не повинні ПОВІЛЬНО ухвалювати рішення, захищати неефективні механізми та винагороджувати ЛОЯЛЬНІСТЬ замість результату.

[До речі:

"Війна триває, ворог змінює тактику, нам потрібно швидше виробляти зброю, впроваджувати технології, домовлятися з партнерами і щодня ухвалювати критично важливі рішення. У такій ситуації країна не може залишатися без ПОВНОЦІННО призначеного міністра оборони. Це ненормально" – та хіба ж такі слова були тільки про те, що виконуючий обов’язки Хмара має стати не в.о., а міністром?!

Невже ж під час багатотисячної "революції з картонками" по всій країні це було саме про таку "ПОВНОЦІННІСТЬ" ?!]

А от ще пряма мова:

"Якщо ти отримав повноваження, ВІДПОВІДАЙ за результат. Якщо ти отримав бюджет, покажи, що було зроблено. Якщо ти отримав посаду, поясни, яких РЕЗУЛЬТАТІВ ти досяг".

Наприкінці ж звернення Федоров підсумував, що українські інституції мають бути сильнішими за прізвища, результат – важливішим за лояльність, а правда – важливішою за політичну ЗРУЧНІСТЬ.

Тож це вочевидь не було звернення кандидата в технічні/технократичні прем’єри. Це була промова самостійного й міцного кандидата в ПРЕЗИДЕНТИ.

Наразі – нормально, але якщо Залужний і Федоров не домовляться й підуть на вибори не разом, а двома ОКРЕМИМИ паралельними колонами, країна від цього точно не виграє.

Може саме на це, коли його звільняли, таким чином відверто створюючи НОВУ потужну політичну фігуру, і розраховували…