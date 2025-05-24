'Переводили сразу на четыре языка': Кислица рассказал подробности переговоров в Стамбуле

Переговоры между Украиной и Россией, которые проходили в Стамбуле, были правильно организованы. В частности, перевод между участниками встречи велся сразу на четырех языках. Благодаря этому все присутствующие на переговорах могли эффективно коммуницировать.

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Такие детали встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле рассказал в эфире телемарафона первый заместитель главы МИД Сергей Кислица. Он также добавил, что переговоры были правильно организованы даже с точки зрения географии комнаты.

По его словам, за организацию перевода следует благодарить турецкую сторону, которая отвечала за организацию этой встречи.

"К чести турецкой стороны, которая организовывала переговоры. Между нами и россиянами было достаточное расстояние. И, возвращаясь к языку, был организован очень качественный перевод. Он был на украинском, русском, турецком и, кажется, на английском. И мы использовали и английский, и украинский. А россияне говорили на русском", – резюмировал дипломат.

Ранее Сергей Кислица рассказал, что во время мирных переговоров в Стамбуле российская делегация пыталась оказать психологическое давление на украинскую сторону. Такие попытки только усилили внутреннюю решимость бороться с агрессором, который откровенно хвастается убийствами и намерен продолжать уничтожать наших беззащитных граждан.

Сообщалось, что российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Россия требует от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожает оккупировать еще как минимум два - и территориальные аппетиты агрессора имеют тенденцию к увеличению.

Также стало известно, что США подготовили мирный план, состоящий из 22 пунктов, который предусматривал завершение войны между Украиной и Россией. Однако диктатор РФ Владимир Путин фактически отказался обсуждать эти инициативы.

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