Прокуроры массово теряют инвалидность после проверок: почему отказываются подтверждать болезни и какие пенсии получают

В Украине прокуроры, которые оформляли себе инвалидность, массово увольняются. При этом пенсии, которые могут достигать сотен тысяч гривен, у них сохраняются. Некоторые правоохранители увольняются по собственному желанию, других – увольняют из-за того, что они отказываются пройти дополнительную медкомиссию и подтвердить свой диагноз.

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А среди тех, кто прошел такую проверку, ситуация не лучше. Почти у каждого второго прокурора инвалидность вообще аннулировали.

О том, как проходили проверки и почему они не дают результатов – читайте в материале OBOZ.UA.

Большинство прокуроров не смогло подтвердить свою инвалидность

После громкого скандала из-за фальшивых инвалидностей, украинская прокуратура пережила едва ли не самый серьезный репутационный удар. Оказалось, что сотни прокуроров имеют огромные пенсии, которые они получили досрочно именно благодаря статусу человека с инвалидностью.

Действующий закон позволяет получать высокую прокурорскую пенсию при наличии 25 лет стажа или – при наличии 10 лет стажа и инвалидности. К стажу зачисляется половина периода обучения в университете. В результате десятки прокуроров вышли на пенсию всего через несколько лет после достижения 30-летнего возраста.

В ответ на запрос OBOZ.UA в Офисе генерального прокурора сообщили: уже провели проверки 437 прокуроров с инвалидностью. И только у 121-го диагноз полностью подтвердился. В то время как в 207 случаях инвалидность отменили вовсе, а в 109 – изменили группу инвалидности или сроки её предоставления.

Правда, есть вопросы и к тому, как проводилась эта проверка. Например, уже бывший прокурор Киевской городской прокуратуры Ярослав Захарченко в комментарии OBOZ.UA заявил: "Я узнал о том, что мне отменили инвалидность из-за того, что перестали выплачивать пенсию".

Захарченко начал получать прокурорскую пенсию в 33 года, проработав 9 полных лет. В 2025 году, уже после скандала, он уволился из органов прокуратуры, а вскоре его инвалидность была аннулирована по результатам исследования "Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности МОЗ".

Экс-прокурор обратился в суд и в первой инстанции восстановил инвалидность. Окончательное решение вскоре должен вынести апелляционный суд. О пенсии Захарченко OBOZ.UA писал еще в 2024 году. Тогда прокурор был одним из самых молодых пенсионеров в системе.

В 2025 году Захарченко уволился из прокуратуры. Он говорит, что сделал это из-за ухудшения состояния здоровья, переключился на адвокатскую и общественную деятельность. Теперь бывший прокурор активно дает комментарии СМИ, рассказывает, в том числе, о мобилизации.

На медицинскую экспертизу для подтверждения инвалидности его не приглашали. Но он утверждает, что пришел бы только в том случае, если бы его пригласили законно: то есть по решению суда, а не по внутренним распоряжениям органов прокуратуры, решению СНБО и т.п.

"Проверки проводились, на мой взгляд, полузаконно, существует установленный порядок проверки. И там нет СНБО, там нет какого-либо ГБР, следственных органов. Там, во-первых, люди сами могут пройти проверку в конкретной комиссии. Во-вторых, если действительно установлены нарушения, такую проверку могут инициировать. Каким образом? Выносится процессуальное постановление в отношении конкретного лица", – говорит Захарченко.

Даже если бы Захарченко не уволился сам, его бы все равно уволили – ведь без постановления суда он не планировал проходить обследование и доказывать, что действительно имеет право на инвалидность. Всех прокуроров, отказавшихся от обследования, уволили. Если еще в 2025 году в Украине было 523 прокурора с инвалидностью, то по состоянию на август 2026 года – осталось всего 337.

Хотя эта цифра – динамичная. Часть уволенных прокуроров с инвалидностью пытаются вернуться на работу через решения судов. И часто суды их поддерживают.

Решение до сих пор не принято

После скандала в Раде было зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих, в том числе, отмену особых условий выхода на пенсию для прокуроров с инвалидностью. Именно это и является главной причиной, побудившей сотни сотрудников прокуратуры "договариваться" с МСЭК.

Для прокурора инвалидность – гарантия получения второй пожизненной зарплаты, размер которой может достигать сотен тысяч гривен. Например, как уже писал OBOZ.UA, бывший генпрокурор Виктор Чумак в суде добился перерасчета своей пенсии до 240 тыс. грн в месяц.

Прокуроры имеют право на особую формулу расчета выплаты. Если обычный украинец в среднем будет получать пенсию менее 30% от привычного заработка, то прокуроры могут претендовать на 60% зарплаты, а в некоторых случаях – до 90% (благодаря дополнительным решениям судей).

Кабинет министров якобы придумал, как ограничить размер пенсий, в том числе и прокурорам. В прошлом году в Законе "О бюджете" было прописано, что в 2025 году специальные пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов (23 610 грн), будут ограничиваться с помощью коэффициентов. Их ввели отдельным постановлением правительства. В результате, с нового года все пенсии были ограничены, а максимальная выплата сократилась до примерно 52 тыс. грн в месяц (это без учета пенсий судей, которые по закону считаются "пожизненным денежным содержанием").

Но такое ограничение действовало недолго. Спецпенсионеры массово начали обращаться в суды. И судьи начали массово отменять применение коэффициентов. Чаще всего с такой формулировкой: Кабмин не имеет права изменять условия пенсионного обеспечения, поэтому предусмотренные в постановлении правительства коэффициенты являются незаконными.

Такая же ситуация повторилась и в 2026 году. Единственный способ кардинально решить проблему – принять комплексную пенсионную реформу, которая, в том числе, затронет и прокуроров. Действующая пенсионная система привела к тому, что миллионы украинцев на заслуженном отдыхе находятся за чертой бедности, тогда как десятки тысяч "особых" граждан получают на пенсии космические выплаты.

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