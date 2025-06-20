"Сделал ошибки, но": в России заявили, что получили просьбу о политубежище для Маска

Бизнесмен, экс-глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск якобы передал в Россию просьбу предоставить ему политическое убежище. С соответствующим утверждением выступил депутат российской госдумы.

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Вице-спикер парламента от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что обращение Илона Маска зарегистрировано в министерстве иностранных дел РФ. Об этом политик сказал 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ответ от МИД должен поступить в течение месяца.

"Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой", – сказал Даванков.

Подчеркнем: утверждения депутата страны-агрессора не подтверждены достоверными источниками и выглядят как спекуляция и провокация. Ни одно авторитетное издание, официальные ресурсы или сам Маск об этом событии не сообщали.

Ранее роспропаганда заявляла, что Москва могла бы сама предложить политубежище Маску на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Такое предложение выдвигал первый заместитель председателя комитета государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Как писал OBOZ.UA:

– После публичной ссоры Дональд Трамп в интервью, записанном 9 июня, заявил, что не обижается на своего бывшего союзника. Он предположил, что может наладить отношения с Илоном Маском, хотя это и не является приоритетом.

– 8 июня стало известно, что Эррол Маск, отец самого богатого человека в мире, приезжал в Москву для участие в форуме пропагандиста Александра Дугина.

– Папа Илона Маска утверждает, что их семья восхищается российским диктатором и считает его сильным лидером. Мол, его сын "очень уважает" Владимира Путина.

– Также Эррол Маск признавался, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у главы Кремля.

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