ПТСР из-за работы в Белом доме: отец Маска указал на главную ошибку самого богатого человека планеты

Американский миллиардер Илон Маск страдает от "посттравматического стрессового расстройства Белого дома" и признает, что совершил ошибку, когда поддержал Дональда Трампа на пути к переизбранию президентом США. Последние месяцы его пребывания в Вашингтоне сопровождались истощением, политическим давлением и конфликтами, что серьезно повлияли на эмоциональное состояние предпринимателя.

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Об этом в Москве заявил его отец, 79-летний Эррол Маск, который будет участвовать в поддерживаемом Кремлем форуме "Будущее 2050". Его слова приводит британское издание The Sun со ссылкой на российские СМИ.

"Поэтому на данный момент Илон склонен сказать, что он совершил ошибку. У него ПТСР. Пять месяцев непрерывного стресса. И в конце концов остались только он и Трамп. Они до сих пор не знают, что делать, поэтому борются друг с другом, пока не смогут вернуться к нормальным условиям", – отметил отец миллиардера.

По словам Маска старшего, отношения между его сыном и Трампом напоминают "неудачный брак" – союз, который завершился публичной враждой, громкими обвинениями и, вероятно, окончательным разрывом. Он сравнил участие Илона в американской политике с "погружением в бездонный бассейн без бортиков" и намекнул, что его сын не был готов к жестокой политической арене.

"Это случается в браках, в партнерствах, это происходит часто. И люди должны понять, что Илон передумал. Он не большой политик - он все еще учится. Он замечательный инноватор, но политика – это совсем другой мир", – подчеркнул Эррол.

Илон Маск, по словам отца, переживает период глубокого разочарования, стресса и, вероятно, политической переоценки.

"Илон пытался сделать все правильно. Но, к сожалению, он не осознает, что для достижения компромисса в американской политике иногда приходится уступать", – резюмировал Эррол Маск.

Как писал OBOZ.UA, что отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск приехал в Москву. Он примет участие в форуме, который организовал российский пропагандист и идеолог "русского мира" Александр Дугин. Маск-старший уже успел дать интервью российским медиа.

В нем он, в частности, раскритиковал своего сына из-за конфликта с Трампом. Эррол Макс уверен, что "Илон допустил ошибку". Кроме этого, он считает, что спор между его сыном и Трампом может завершиться в ближайшее время, ведь он якобы не является серьезным.

До этого, в начале апреля отец Маска "слил", как на самом деле миллиардер относится к Путину. Он отметил, чтоих семьи в определенной степени восхищаются главой Кремля и считают его сильным лидером. По его мнению, "если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение".

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