Отец Маска 'слил', как на самом деле миллиардер относится к Путину: есть один 'нюанс'

Отец миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, "слил" истинное отношение сына к российскому диктатору Владимиру Путину. Он подчеркнул, что их семьи в определенной степени восхищаются главой Кремля и считают его сильным лидером.

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Об этом сообщает BBC News. Эррол Маск подчеркнул, что владелец Spase X и Tesla имеет схожие взгляды с президентом РФ.

По его мнению, "если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение". Отец Маска объяснил, что люди вокруг часто пытаются убедить других не доверять Путину, но миллиардер считает его примером сильного лидера.

Когда журналистка заметила, что именно Путин начал войну в Украине, Эррол Маск ответил, что лишь позже можно будет понять, кто ее на самом деле начал. Даже после напоминания о факте полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, он продолжал настаивать на своей позиции.

Также Эррол Маск поделился мнением о позиции Илона по отношению к Украине. Он отметил, что в начале войны предоставление украинской стороне доступа к спутниковому Интернету Starlink выглядело как правильное решение. Однако, по его словам, ситуация затянулась.

При этом он категорически отрицал версию, что изменение отношения Илона обусловлено финансовыми интересами, подчеркнув, что их семье дополнительные деньги не нужны.

Следует отметить, что изобретатель с конца 2022 регулярно контактирует с российским диктатором Владимиром Путиным. Они общаются на личные темы, бизнес и геополитическую напряженность. Как отмечало издание Wall Street Journal, информация о контактах главы SpaceX с Кремлем, вероятно, является тщательно охраняемым в американском правительстве секретом. Несколько представителей Белого дома заявили, что ничего об этом не знают. Со своей стороны в РФ эту информацию вообще опровергли.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп сообщил своим помощникам и министрам, что Илон Маск в ближайшие недели покинет свой пост партнера по управлению. Так что миллиардер не добудет в должности специального государственного служащего 130 дней, как сообщалось ранее.

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