Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у российского диктатора Владимира Путина. Маск-старший откровенно симпатизирует главе Кремля и считает его сильным человеком.

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Слова американца цитирует российский пропагандистский Telegram-канал. Стоит отметить, что сейчас отец изобретателя находится в Москве, где в качестве спикера примет участие в "Форуме будущее 2050" 9-10 июня.

"Думаю, он – очень впечатляющий и стойкий человек, он это доказал", – сказал Маск-старший о Путине.

По его словам, в Соединенных Штатах восприятие России несколько искажено в результате заявлений СМИ, но в целом Москва очень впечатлила отца американского изобретателя.

Ранее отец Илона Маска раскрыл истинное отношение изобретателя к Владимиру Путину. Он утверждал, что их семьи восхищаются российским диктатором и считают его сильным лидером. Эррол Маск объяснил, что люди вокруг часто пытаются убедить других не доверять Путину, однако Илон очень уважает главу Кремля.

Напомним, 8 июня стало известно, что Эррол Маск приехал в Москву. Здесь он примет участие в форуме, который организовал российский пропагандист Александр Дугин. В частности, в этом "мероприятии" примут участие российский "православный" олигарх Константин Малофеев, глава МИД РФ Сергей Лавров, известные пропагандисты и некоторые западные политики.

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