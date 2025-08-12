'Саммит на Аляске может помочь': духовный советник Трампа назвал условие

Духовный советник президента США пастор Марк Бернс высказался относительно предстоящей встречи Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Он убежден, что этот саммит будет иметь успех, если приведет к усилению давления на главу РФ в случае его отказа прекратить убийства людей в Украине.

Об этом Бернс сказал в понедельник, 11 августа, в интервью "Укринформу". Он подчеркнул, что последствия для Путина в таком случае должны быть серьезными.

"Саммит на Аляске может помочь только в том случае, если приведет к более серьезным последствиям для Путина в случае его отказа остановить убийства украинцев", – отметил пастор.

Позиция Трампа

Бернс подчеркнул, что он твердо поддерживает народ Украины. Кроме того, продолжил пастор, президент США также продемонстрировал, что не является "мягким" по отношению к Путину.

"Он закрыл трубопровод (Северный поток – Ред.), развернул атомные подводные лодки в ключевых регионах как предупреждение и четко дал понять, что совсем не хорошо относится к Путину", – заметил советник президента США.

По мнению Бернса, заявления Трампа о возможном обмене территориями между Украиной и Россией так же окажет давление на РФ, поскольку она также должна потерять земли.

"Президент Трамп сказал, что он поймет в течение первых двух минут (встречи с Путиным – Ред.), можно ли заключить сделку. Он больше не тратит время на ложь Путина и его затягивание с прекращением убийств", – отметил духовный советник Трампа.

Что известно о подготовке к саммиту

Встреча Трампа с Путиным должна состояться в пятницу, 15 августа, на Аляске. Губернатор этого штата Майк Данливи заявил, что это будет "историческая встреча".

По данным СМИ, Секретная служба Соединенных Штатов арендовала дом на Аляске, в котором, вероятно, состоятся переговоры американского лидера с российским диктатором Владимиром. Речь идет о шестикомнатной недвижимости в городе Анкоридж.

В то же время мэр Анкориджа Сюзанна Лафранс сообщила, что не получала никакой информации о возможном проведении встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в городе, хотя и подчеркнула, что подобные мероприятия не являются чем-то странным.

Европейские лидеры хотят поговорить с президентом США Дональдом Трампом накануне его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор должен состояться после дипломатических переговоров между американскими, украинскими и европейскими чиновниками с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, сообщает Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли высказался относительно предстоящего визита российского диктатора Владимира Путина на Аляску. Он надеется, что Соединенные Штаты получили что-то из этой договоренности о встрече главы РФ с президентом Дональдом Трампом.

