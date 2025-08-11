Европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до его встречи с Путиным – Bloomberg

Европейские лидеры хотят поговорить с президентом США Дональдом Трампом накануне его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор должен состояться после дипломатических переговоров между американскими, украинскими и европейскими чиновниками с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники. Послов ЕС проинформировали о ходе переговоров в воскресенье, а уже в понедельник министры иностранных дел стран блока проведут онлайн-встречу.

Как отмечает издание, Украина и ее европейские партнеры настаивают, что первым шагом должно стать прекращение огня и фиксация нынешней линии фронта, после чего можно переходить к обсуждению более длительного урегулирования. Они также убеждены, что сохранение и усиление санкций на Москву является важным инструментом для ослабления позиций Путина.

Однако Трамп, который угрожал ввести санкции против РФ до определенного США дедлайна, который уже прошел, пока ограничился лишь повышением тарифов для Индии из-за ее закупок российской нефти.

"Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", – заявили европейские лидеры в совместном заявлении в субботу и добавили, что текущая линия соприкосновения должна быть "отправной точкой переговоров".

Чиновник ЕС заявил, что США тесно вовлечены в текущую дипломатию и проявили заинтересованность в сотрудничестве с Европой.

Ранее Bloomberg писал, что в ходе текущих переговоров между американскими и российскими чиновниками Путин требует, чтобы Украина передала РФ всю восточную часть Донбасса, а также Крым, как условие для разблокирования прекращения огня и начала переговоров по долгосрочному урегулированию.

"Такой результат, вероятно, потребует от Киева отказаться от частей Луганской и Донецкой областей, которые все еще контролируются Украиной, и передать России победу, которой ее армия не смогла достичь военным путем с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года", – говорится в материале.

Глава Кремля неоднократно подчеркивал, что его военные цели остаются неизменными. Они включают требования к Киеву принять нейтральный статус и отказаться от членства в НАТО, а также принять потерю Крыма и четырех областей Украины в пользу России.

Напомним, 9 августа представители Украины, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши встретились в резиденции Чивнинг-Хаус (Англия), чтобы обсудить детали предстоящих переговоров Трампа и Путина. В Украине эту встречу характеризовали как конструктивную.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Украиной и РФ. По его словам, такой вариант якобы способен принести выгоду обеим странам.

