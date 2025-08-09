Губернатор Аляски заявил, что готов принять 'историческую встречу' Трампа с Путиным

Губернатор Аляски Майк Данливи подтвердил, что его штат на следующей неделе примет саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это будет "историческая встреча".

Также он рассказал, почему для саммита был выбран именно этот штат. Об этом Данливи сообщил на своей странице в социальной сети Х.

Стратегический штат

По словам политика, Аляска является важнейшим стратегически важным местом в мире, расположенным на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Также он подчеркнул, что всего две мили отделяют Россию от Аляски, и ни одно другое место не играет столь важной роли в национальной обороне и энергетической безопасности США.

Данливи отметил, что события в Арктике и Тихом океане влияют на Аляску в первую очередь на остальную часть страны, поэтому было уместно организовать саммит США – Россия именно в этом штате.

"На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаёмся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из важнейших регионов планеты. Весь мир будет наблюдать за этим, и Аляска готова принять эту историческую встречу", – заявил губернатор.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа. Она должна состояться на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Это будет первая личная встреча Путина с американским лидером с тех пор, как бывший президент Джо Байден встречался со своим российским коллегой в Швейцарии в июне 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабного вторжения России на Украину.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

