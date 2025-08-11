Секретная служба США арендовала дом на Аляске: в NYT раскрыли новые подробности подготовки к саммиту Трампа с Путиным

Секретная служба Соединенных Штатов арендовала дом на Аляске, в котором предположительно состоятся переговоры американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу 15 августа. Речь идет о шестикомнатной недвижимости в городе Анкоридж.

Об этом сообщает The New York Times. В то же время в Белом доме не назвали место, где будет проходить встреча политиков.

Что известно

Риелтор Ларри Дисброу, который занимается арендой помещений в Анкоридже и также является почетным консулом Германии, рассказал, что он арендовал Секретной службе шестикомнатную недвижимость для этих переговоров.

"Сегодня со мной связалась Секретная служба США и спросила, есть ли у меня свободные места, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны", – отметил Дисброу.

Он добавил, что понимает, почему Аляска может быть хорошим местом для чего-то подобного с исторической точки зрения. Но его это точно удивило.

Мэр Анкориджа Сюзанна Лафранс сообщила, что не получала никакой информации о возможном проведении встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в ее городе, хотя и подчеркнула, что подобные мероприятия не являются чем-то странным.

"Принятие лидеров не является чем-то необычным для нас здесь, на Аляске. Служить местом для дипломатии – это часть нашей истории, поскольку мы являемся тем перекрестком мира", – сказала она.

В Анкоридже заметно российское культурное влияние: здесь работает небольшая сеть магазинов с российскими продуктами, а популярный среди посетителей ресторан в центре специализируется на традиционных русских блюдах. Трамп посещал Аляску по меньшей мере пять раз с 2017 года, и в основном делал остановки на совместной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Делегация штата в Конгрессе поддержали инициативу провести встречу на Аляске

Если встреча с Путиным состоится, это станет его первым официальным визитом в штат в рамках второго президентского срока. Делегация штата в Конгрессе и губернатор-республиканец публично поддержали идею проведения этой встречи на территории Аляски.

По словам губернатора Майка Данливи, на протяжении длительного времени Аляска была мостом между народами, и сегодня "мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов на земле".

Сенатор Лиза Мурковски подчеркнула, что, несмотря на ее недоверие к Путину и его режиму, она надеется, что будущие переговоры смогут способствовать завершению войны в Украине на справедливых условиях

Председатель Демократической партии Аляски Эрик Крофт заявил, что эта встреча вновь подтвердила неспособность Трампа выполнить обещание остановить войну в первый день его администрации.

"Мы бы хотели, чтобы война в Газе и Украине была решена, и чтобы прекратились убийства мирных жителей", – сказал г-н Крофт в интервью в субботу.

Напомним, Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести встречу уже 15 августа. Местом для переговоров станет американский штат Аляска. Локация выбрана не случайно, ведь она находится близко к территории РФ.

Как писал OBOZ.UA, губернатор Аляски заявил, что готов принять "историческую встречу" Трампа с Путиным. По его словам, возглавляемый им штат является "важнейшим стратегически важным местом в мире", расположенным на стыке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. И всего две мили отделяют Россию от Аляски.

