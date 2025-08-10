'Путин – военный преступник': сенатор Келли отреагировал на предстоящий визит диктатора на Аляску

Сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли высказался относительно предстоящего визита российского диктатора Владимира Путина на Аляску. Он надеется, что Соединенные Штаты получили что-то из этой договоренности о встрече главы РФ с президентом Дональдом Трампом.

Об этом Келли сказал 10 августа в эфире CBS News. Он напомнил, что Владимир Путин является военным преступником.

"Путин – военный преступник. Это не демонстрация силы – позволить ему прилететь в Соединенные Штаты, приземлиться здесь и вести переговоры с нашим президентом", – заявил сенатор.

"Я не знаю, какие были основные правила, которые были установлены касательно переговоров. Но я бы ожидал, что эта администрация должна была бы что-то извлечь из этого визита", – добавил он.

Что известно о предстоящей встрече Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа. Она должна состояться на Аляске. Губернатор этого штата Майк Данливи заявил, что это будет "историческая встреча".

Впоследствии стало известно, что высокопоставленные чиновники из США, Украины и еще нескольких европейских стран планируют встретиться в Великобритании. Они должны были согласовать позиции перед запланированной встречей американского лидера с российским диктатором Путиным.

Представители европейских стран опубликовали совместное заявление. Политики отметили, что поддерживают усилия Дональда Трампа по прекращению агрессивной войны РФ и достижению справедливого, прочного мира и безопасности в Украине. В то же время европейские партнеры выразили непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что несмотря на всплеск оптимизма в Вашингтоне, Киев не увидел никаких сдвигов в позиции государства-агрессора России в вопросе завершения войны. Москва не хочет прекращать убийства, выдвигает ультиматумы и инвестирует в войну. Поэтому Украина вместе с партнерами должна сконцентрироваться на шагах, направленных на приближение реального завершения войны, а не ее откладывание, а также на общую безопасность.

Пригласят ли Зеленского

СМИ писали, что не исключено, что на саммите на Аляске также будет присутствовать украинский президент Владимир Зеленский. В Белом доме отметили, что планирование встречи пока неопределено.

Между тем в Reuters отметили, что Дональд Трамп поддерживает встречу, на которой будут присутствовать российский диктатор Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. Однако Белый дом готовит двусторонние переговоры по требованию Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что запланированная встреча президента США и российского диктатора на Аляске напоминает скандальное приглашение американским президентом еще в первую каденцию талибов в резиденцию Кэмп-Дэвид. То, что местом для встречи выбрана Аляска, является настоящей победой Путина.

По словам Болтона, не исключено, что по итогам этой встречи Вашингтон и Москва оставят Киев без выбора, и это – удар по стратегическим интересам США.

